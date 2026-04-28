インスパイア・エンターテインメント・リゾートが、屋内型韓国夜市フェスティバル『オーロラ・ナイトマーケット』を4月18日から9月26日まで開催する。

【画像あり】屋内の施設がネオンの輝きでいっぱいに 会場内のイメージ

本イベントは、リゾート内のデジタルエンターテインメント空間「オーロラ」を韓国の屋台グルメが集まるストリートフードエリアへと変貌させ、現地食堂街のにぎわいを再現するもの。毎週土曜日の20時から24時まで開催される。

会場には約10店の屋台が登場し、韓国各地を代表するグルメを提供する。チキン、タコ、カルビなどの明洞串焼き、広蔵市場の緑豆チヂミや海鮮チヂミに加え、新林スンデ、鍾路ユッケ、乙支路コルベイ、束草タッカンジョンといった韓国で人気のローカルフードが幅広くラインナップされる。

あわせて、インスパイア内のフードコート「オアシス・グルメビレッジ」とのコラボレーションにより、屋台のラインナップが一層充実している。

「カリフォルニアロールステーション」、トッポッキなど韓国の定番スナックを提供する「サイドショー」、多彩なドリンクを楽しめる「ビールブース」などが登場。東遠（ドンウォン）ワイン、CASS、TERAROSAといった人気ブランドとのパートナーシップにより、試飲プログラムや限定商品を体験できる特別なコンテンツも展開される。

さらに、インスパイアを象徴する「オーロラバー」では、毎週土曜日の21時、22時、23時にそれぞれ40分間のライブパフォーマンスが実施される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）