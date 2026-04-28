テレビ朝日は２８日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、この日引退会見を行ったフィギュアスケート・ペアの“りくりゅう”こと木原龍一、三浦璃来に言及した。

同局では、２人が同競技で日本初の金メダルを獲得したミラノ・コルティナ五輪のほか、グランプリシリーズなども中継。この日の引退会見も番組内で生中継した。

西新社長は「まずは三浦選手、木原選手、長いあいだ本当にお疲れ様でした。フィギュアスケートのペアという種目の素晴らしさを教えてくれたことに心から感謝申し上げたい」とねぎらった。

２人を「我々テレビ朝日にとって、特別な存在」とし「グランプリシリーズ、そして国別対抗戦を中継していて、お二人の歓喜も苦悩も最も近くで眺めてきたので、お二人への感謝が尽きることはありません」。引退を決断したことには「驚き、そして、寂しい気持ちはあった」としながらも「それ以上に日本フィギュアスケート界の歴史を変えてくれた２人の偉大な功績に対して心より敬意を示したい。今後、ご自身たちの新しい挑戦と共に、後進の育成やペア競技のさらなる発展にも尽力されるとのことですので、ますますのご活躍を楽しみに応援していけたら」とエールを送った。