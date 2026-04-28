◆米大リーグ ドジャース５ｘ―４マーリンズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・マーリンズ戦に先発し、今季最短の５回５安打４失点（自責３）。５回には痛恨の逆転３ランを浴び、開幕からの連続クオリティースタート（６回以上自責３以下）は５試合でストップしたが、チームが９回に逆転サヨナラ勝ちを収めて山本の黒星が消えた。

５回の被弾の直前には打球が右太もも付近に当たったが、山本は「最初は多分グローブに当たったので、あんまり衝撃はなかった。そこは大丈夫ですね」といい、試合後のケアについて聞かれても「大丈夫です」と強調した。

この日は「ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイト」と銘打たれ、試合前には「Ｘ ＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩが米国国歌をキーボードで生演奏した。２試合ぶりに正捕手スミスとバッテリーを組んだ山本は初回。１番マーシーにはフルカウントから３球連続ファウルで粘られ、９球目のカットボールが外角にわずかに外れて四球。嫌な流れだったが、２番ストワーズをスプリットで二ゴロ併殺。３番ロペスは３球三振に仕留めた。３試合ぶりに無失点の立ち上がりとなった。

２点リードの３回。２死から連打を浴びて二、三塁のピンチを背負ったが、ストワーズを中飛に打ち取った。４回。先頭のロペスに左翼線二塁打を許すと、続くエドワーズに四球で無死一、二塁。その後１死満塁となり、プライアー投手コーチがマウンドへ。７番ケイシーをピッチクロック違反による三振で２死としたが、８番サノハの打球を遊撃・キムヘソンが失策。１点を返されたが、なおも２死満塁から同点は許さなかった。

１―２の５回。無死一塁からストワーズの打球は山本のグラブをかすめてから右太ももに当たるアクシデント。だが、山本は無事を強調して続投した。しかし、２死一、二塁からヒックスに逆転３ランを被弾。今季初めて４失点となり、開幕から連続ＱＳが止まった。

前回２１日（同２２日）の敵地・ジャイアンツ戦では７回６安打３失点と試合をつくったが、２敗目を喫した。ラッシングとの今季初バッテリーで初回に３失点。その後修正して４回まで１１者連続アウトを奪い、最後の７回は３者連続三振と圧巻の投球を見せた。１４日（同１５日）の本拠地・メッツ戦では今季最長の７回２／３を４安打１失点。初回に先頭打者弾を浴びて以降は７回２死まで２０者連続アウトを記録した。２試合続けて初回に失点してから好投という登板になっていたが、この日は中盤に相手打線につかまった。