お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀が、当面休養することを発表した。２８日、所属事務所の公式サイトで報告された。

「バナナマン日村勇紀についてのお知らせ」と題し、「平素よりバナナマンを応援いただき、誠にありがとうございます。この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と報告。

「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と明かし、「これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」とつづった。

「ファンの皆さま並びに関係者の皆さまには、ご心配とご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。引き続きバナナマン、日村勇紀への温かいご支援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけ、「なお、報道機関・メディアの皆さまにおかれましては、本人およびご家族への取材はご遠慮くださいますようお願い申し上げます」と配慮を求めた。