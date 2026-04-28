第3子出産の鈴木あきえ、子供たちが作ったダイナミックフルーツケーキ披露に反響「自由な発想で最高」「フルーツたっぷりで美味しそう」
【モデルプレス＝2026/04/28】タレントの鈴木あきえが4月27日、自身のInstagramを更新。子ども達が作ったケーキを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】39歳元「ブランチ」リポーター「自由な発想で最高」子供たちが作ったダイナミックフルーツケーキ
鈴木は「突然、◆◆『ケーキを作りたい！』と言い出した週末」（※◆は正式には男の子と女の子の絵文字）「写真がその子供パティシエケーキとなります 笑」とつづり、長男と長女が一緒に作ったというケーキの写真を投稿。「フルーツを切る係、生クリームを塗る係、盛り付けをする係、自分達だけで作ってとっても楽しそうだった（なんとダイナミックな切り方）」という鈴木のコメント通り、クリームを塗ったスポンジの上には大胆にカットされたゴールドキウイが並べられ、隙間にイチゴやブドウが盛り付けられている。また、ケーキの真ん中には切れ目があり、そこにクリームと大量のイチゴが挟んである、フルーツたっぷりで豪華なケーキとなっている。
この投稿には「自由な発想で最高」「フルーツたっぷりで美味しそう」「子供にやらせてあげるの尊敬する」「お料理の入り口だね」などと話題となっている。
鈴木は、2017年3月にかねてより交際していたテレビ番組ディレクターと婚約を発表し、6月に入籍を報告。2018年9月に第1子長男、2020年12月には第2子長女を出産。2026年2月にInstagramで第3子次女の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】39歳元「ブランチ」リポーター「自由な発想で最高」子供たちが作ったダイナミックフルーツケーキ
◆鈴木あきえ「子供パティシエケーキ」披露
鈴木は「突然、◆◆『ケーキを作りたい！』と言い出した週末」（※◆は正式には男の子と女の子の絵文字）「写真がその子供パティシエケーキとなります 笑」とつづり、長男と長女が一緒に作ったというケーキの写真を投稿。「フルーツを切る係、生クリームを塗る係、盛り付けをする係、自分達だけで作ってとっても楽しそうだった（なんとダイナミックな切り方）」という鈴木のコメント通り、クリームを塗ったスポンジの上には大胆にカットされたゴールドキウイが並べられ、隙間にイチゴやブドウが盛り付けられている。また、ケーキの真ん中には切れ目があり、そこにクリームと大量のイチゴが挟んである、フルーツたっぷりで豪華なケーキとなっている。
◆鈴木あきえの投稿に反響
この投稿には「自由な発想で最高」「フルーツたっぷりで美味しそう」「子供にやらせてあげるの尊敬する」「お料理の入り口だね」などと話題となっている。
鈴木は、2017年3月にかねてより交際していたテレビ番組ディレクターと婚約を発表し、6月に入籍を報告。2018年9月に第1子長男、2020年12月には第2子長女を出産。2026年2月にInstagramで第3子次女の出産を報告している。（modelpress編集部）
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