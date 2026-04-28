東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

雇用統計（3月）08:30

結果 2.7%

予想 2.6% 前回 2.6%（完全失業率)

結果 1.18倍

予想 1.19倍 前回 1.19倍（有効求人倍率)



日銀政策金利（4月）12:04

結果 0.75%

予想 0.75% 前回 0.75%



※要人発言やニュース

【日本】

日銀金融政策決定会合

3会合連続で利上げ見送り、植田体制で初の反対3人

高田委員、田村委員、中川委員の3人が据え置きに反対

※初めて反対した中川氏は「中立」と位置付けられている

26年の消費者物価見通し+2.8%と従来+1.9%から大幅引き上げ

原油1バレル105ドル程度出発点に70ドル台程度まで下落想定

今後の中東情勢の展開が金融や経済物価に及ぼす影響を注視



片山財務相

為替に関しては24時間対応、原油先物のボラティリティー高い

米国と緊密に連携、行動するときは行動することになる



【イラン情勢】

トランプ米大統領はイランの新たな提案に懐疑的（WSJ）

核を持たないという米の要求にイランは応じないと見ている

ホワイトハウスは数日中に回答と対案を提示する見通し



イランとロシアが関係を強化、プーチン大統領は支援を約束

アラグチ外相「米国の過度な要求により目標達成できなかった」

プーチン大統領「イランのためにあらゆる手段を講じる」



ベッセント米財務長官

イラン石油産業は生産停止に追い込まれている、次はガソリン不足だ



【ユーロ圏】

ドイツ首相がトランプ米大統領を批判

イランが米国を圧倒、アメリカ国民は屈辱を受けている

トランプ米大統領には一貫した戦略がないことは明らかだ



【韓国】

韓国株の時価総額が英国抜き世界8位、ハイテク株が指数押し上げ



【その他】

戦争開始以来初めて液化天然ガス（LNG）タンカーがホルムズ海峡を通過

※目的地は中国ターミナル、5月15日まで到着予想

外部サイト