東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【日本】
雇用統計（3月）08:30
結果 2.7%
予想 2.6% 前回 2.6%（完全失業率)
結果 1.18倍
予想 1.19倍 前回 1.19倍（有効求人倍率)
日銀政策金利（4月）12:04
結果 0.75%
予想 0.75% 前回 0.75%
※要人発言やニュース
【日本】
日銀金融政策決定会合
3会合連続で利上げ見送り、植田体制で初の反対3人
高田委員、田村委員、中川委員の3人が据え置きに反対
※初めて反対した中川氏は「中立」と位置付けられている
26年の消費者物価見通し+2.8%と従来+1.9%から大幅引き上げ
原油1バレル105ドル程度出発点に70ドル台程度まで下落想定
今後の中東情勢の展開が金融や経済物価に及ぼす影響を注視
片山財務相
為替に関しては24時間対応、原油先物のボラティリティー高い
米国と緊密に連携、行動するときは行動することになる
【イラン情勢】
トランプ米大統領はイランの新たな提案に懐疑的（WSJ）
核を持たないという米の要求にイランは応じないと見ている
ホワイトハウスは数日中に回答と対案を提示する見通し
イランとロシアが関係を強化、プーチン大統領は支援を約束
アラグチ外相「米国の過度な要求により目標達成できなかった」
プーチン大統領「イランのためにあらゆる手段を講じる」
ベッセント米財務長官
イラン石油産業は生産停止に追い込まれている、次はガソリン不足だ
【ユーロ圏】
ドイツ首相がトランプ米大統領を批判
イランが米国を圧倒、アメリカ国民は屈辱を受けている
トランプ米大統領には一貫した戦略がないことは明らかだ
【韓国】
韓国株の時価総額が英国抜き世界8位、ハイテク株が指数押し上げ
【その他】
戦争開始以来初めて液化天然ガス（LNG）タンカーがホルムズ海峡を通過
※目的地は中国ターミナル、5月15日まで到着予想
※経済指標
【日本】
雇用統計（3月）08:30
結果 2.7%
予想 2.6% 前回 2.6%（完全失業率)
結果 1.18倍
予想 1.19倍 前回 1.19倍（有効求人倍率)
日銀政策金利（4月）12:04
結果 0.75%
予想 0.75% 前回 0.75%
※要人発言やニュース
【日本】
日銀金融政策決定会合
3会合連続で利上げ見送り、植田体制で初の反対3人
高田委員、田村委員、中川委員の3人が据え置きに反対
※初めて反対した中川氏は「中立」と位置付けられている
26年の消費者物価見通し+2.8%と従来+1.9%から大幅引き上げ
原油1バレル105ドル程度出発点に70ドル台程度まで下落想定
今後の中東情勢の展開が金融や経済物価に及ぼす影響を注視
片山財務相
為替に関しては24時間対応、原油先物のボラティリティー高い
米国と緊密に連携、行動するときは行動することになる
【イラン情勢】
トランプ米大統領はイランの新たな提案に懐疑的（WSJ）
核を持たないという米の要求にイランは応じないと見ている
ホワイトハウスは数日中に回答と対案を提示する見通し
イランとロシアが関係を強化、プーチン大統領は支援を約束
アラグチ外相「米国の過度な要求により目標達成できなかった」
プーチン大統領「イランのためにあらゆる手段を講じる」
ベッセント米財務長官
イラン石油産業は生産停止に追い込まれている、次はガソリン不足だ
【ユーロ圏】
ドイツ首相がトランプ米大統領を批判
イランが米国を圧倒、アメリカ国民は屈辱を受けている
トランプ米大統領には一貫した戦略がないことは明らかだ
【韓国】
韓国株の時価総額が英国抜き世界8位、ハイテク株が指数押し上げ
【その他】
戦争開始以来初めて液化天然ガス（LNG）タンカーがホルムズ海峡を通過
※目的地は中国ターミナル、5月15日まで到着予想