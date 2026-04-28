お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀（５３）が活動を休止することが２８日、分かった。所属事務所のホリプロが公式サイトで発表した。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と当面、休養に専念し、「心身の回復を第一に」目指す。直近では、ＴＢＳラジオ「バナナマンのバナナムーンＧＯＬＤ」（金曜、深夜１・００）を体調不良で２週間連続で欠席していた。

コンビでのＴＶレギュラーは８本、日村単独でも３本で、ＴＶだけでも１１本のレギュラーを持つ。

【以下、公式サイト全文】

平素よりバナナマンを応援いただき、誠にありがとうございます。

この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします。

今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。

これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります。

ファンの皆さま並びに関係者の皆さまには、ご心配とご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

引き続きバナナマン、日村勇紀への温かいご支援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

なお、報道機関・メディアの皆さまにおかれましては、本人およびご家族への取材はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。