32歳ブレイク俳優、MC鈴木愛理を“声”でときめかせる！「2次会あったら行く？」

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

4月23日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして渡邊圭祐と山添寛（相席スタート）が出演した。

渡邊は鈴木を相手に、“女子が喜ぶ2次会への誘い方テクニック”を披露。初めて聴く渡邊の“ドキッとする声”に、鈴木はメロメロになり…。

【映像】渡邊圭祐、普段よりワントーン低い声でコッソリ鈴木愛理を誘い…

歓送迎会シーズンということで、今回番組では、2次会で異性をときめかせる“あざとモンスター”たちの極上テクニックが紹介された。

やがてトークは、「2次会への嬉しい誘われ方」という話題に。2次会に行くか行かないか迷うタイプだという鈴木は、異性から直接誘われると嬉しく、「コソコソとかは結構ベタですけど好き！」「ちっちゃい声で言ってくれたら行っちゃうかも！」とのこと。

渡邊は、そんな鈴木を2次会に誘うというシチュエーションを演じることになった。

“妄想劇場”の舞台は、大勢での飲み会。渡邊は、隣の山里や山添にトイレへ行くと告げると、さりげなく鈴木のもとへ近づき、「この後2次会あったら行く？」と小声で尋ねた。

迷っている鈴木が「（渡邊さんは）どうしますか？」と同じく小声で返すと、渡邊は「（鈴木が）行くなら行こうかな」とポツリ。そして鈴木の返事を待たず、「（店）探しとくわ、じゃあ」と流れるように話を進めて立ち去っていった。

渡邊が自分好みのシチュエーションを演じてくれたため、鈴木は即「行きます！」と宣言。

“NICEあざとボタン”を連打しながら、「しかも声のトーンがちょっと低くなってていい！」「ビックリした！このスタジオで聞いてないトーン出してきた！」と声を弾ませた。

渡邊の誘いテクには、同性である山里と山添もニヤニヤ。2人とも鈴木と同じく、NICEあざとボタンの連打が止まらなかった。