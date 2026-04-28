ロケッツとの第4戦後に審判と口論になっていたレイカーズのスマートとケナードへ罰金処分

4月28日（現地時間27日、日付は以下同）。NBAは、ロサンゼルス・レイカーズに所属する2選手へ罰金処分を科したことを発表した。

この日リーグは、審判の公正さを疑ったとしてマーカス・スマートへ3万5000ドル（約556万5000円）、レフェリーに対して不適切な言葉を発したとしてルーク・ケナードへ2万5000ドル（約397万5000円）の罰金処分とした。

27日。レイカーズは「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンド第4戦で、ヒューストン・ロケッツに96－115で敗れてシリーズ初黒星（3勝1敗）を喫した。その試合終了後、両選手は審判と口論になっていた。

第4戦で、レイカーズはロケッツの前にシリーズワースト得点に終わった。両選手は最初の3試合でいずれも2ケタ得点を奪っていたが、第4戦でスマートはフィールドゴール成功率37.5パーセント（3／8）の計9得点に5アシスト3スティール3ブロック、ケナードが同37.5パーセント（3／8）の計7得点に3リバウンド2アシストと不発。

レイカーズとロケッツのシリーズは、会場をクリプトドットコム・アリーナへ移し、30日に第5戦が行われる。