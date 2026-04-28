「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２８日午後２時現在で、犬猫生活<556A.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



同社は２３日に東証グロース市場に上場した直近ＩＰＯ銘柄の一つ。上場初日は公開価格２９９０円を５１０円（１７．１％）上回る３５００円で初値を形成。その後も買いを集めストップ高の４２００円に上昇しそのまま初日の取引を終えた。



同社はペット関連商品の企画・製造・販売が主な事業で、「犬猫生活」ブランドのオリジナルペットフードを企画・販売する「生活販売」を主力に、動物病院やトリミングサロンの運営を行う「生活サービス」、犬・猫向けイベントの開催・ブース出展などを行う「エンターテインメント」の３つの領域でビジネスを展開している。ペットフード市場が、景気に左右されず増加傾向にあることに加えて、今後の成長戦略として動物病院のＭ＆Ａの積極推進などを掲げており、業績拡大への期待が高い。



株価は、上場２日目の２４日もストップの４９００円で取引を終了。３日目の２７日もストップ高の５４００円に上昇したが、その後反転しストップ安の４２００円で取引を終えており、こうした値動きが売り予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS