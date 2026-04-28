17LIVE株式会社が運営するライブ配信アプリ「17LIVE」は、ライブ配信とニュースコンテンツを融合した新番組『Free TV NEWS Powered by 17LIVE』を5月中を目処に配信開始することを発表した。

本番組は、ライブ配信アプリ「17LIVE（縦型）」と「FASTチャンネル（横型）」で同時配信を行うライブ配信ニュース番組だ。平日毎日18時から30分間の生放送で配信し、ニュースに加え、視聴者からのコメントをリアルタイムで番組に反映する。

FASTチャンネルは、BBM株式会社が2024年8月に日本で本格開始した広告付き無料のストリーミングテレビサービスで、ネット環境があれば無料で視聴でき、チャンネル形式で多様な番組を楽しめる点が特徴となっている。

同チャンネルで配信される本番組では、「17LIVE」で活躍するライバー（ライブ配信者）や若手アナウンサーがキャスターとして出演し、映像の合成や切り替えを行いながら、縦型・横型で同時配信を実施する。

生放送終了後は、FASTチャンネルにてアーカイブやニュースごとの動画コンテンツを展開するほか、17LIVEではキャスターによる個人配信も行う予定だ。

番組構成は、複数のニュースをテンポよく届け、2～3本ごとにキャスターによるコメントを挟む形で進行する。リスナーからのコメントの読み上げやリアクションも交える。「17LIVE」は本番組を通じて、ライブ配信ならではのリアルタイム性を活かした新たなニュース視聴体験の提供を目指すとしている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）