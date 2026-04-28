中外炉工業<1964.T>が後場に入って上げ幅を広げている。同社はきょう午後２時ごろ、２７年３月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比２５．７％増の３６億２０００万円としていることや、期末一括配当計画を前期比１４円増配の１８０円としていることが好感されているようだ。



売上高は同７．９％増の４０３億円を見込む。「カーボンニュートラルを中心に新市場の創出」「既存商品のニーズ適合ブラッシュアップで拡販と利益向上」などといった重要戦略を引き続き推進していくという。



また、３０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の４．１５％）、１１億４０００万円を上限とする自社株取得枠を設定したこともあわせて発表。資本効率の一層の向上と経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にするためで、取得期間は４月３０日から８月３１日までとなる。



出所：MINKABU PRESS