7連敗中の浦和、スコルジャ監督の契約解除を発表「チームには変化が必要」田中達也氏が暫定指揮へ
浦和レッズは28日、マチェイ・スコルジャ監督(54)について、双方合意の上で契約解除したと発表した。ラファウ・ヤナスコーチ(49)、林舞輝コーチ(31)との契約解除も併せて報告している。
今後はU-21チーム監督兼トップチームアシスタントコーチの田中達也氏(43)が、J1百年構想リーグ終了まで暫定的に指揮を執るという。
ポーランド出身のスコルジャ監督は2023年に浦和を率い、AFCチャンピオンズリーグ(ACL)優勝やルヴァンカップ準優勝などの成績を残したが、プライベートの事情を理由に同シーズン限りで退任。2024年8月に再び浦和の指揮官に就任した。
途中登板だった2024シーズンはJ1リーグ13位に終わり、昨季は7位。今季はJ1百年構想リーグEASTで10チーム中7位に位置し、PK負けを含む7連敗中だった。
以下、クラブ発表コメント
「まずはじめに、これまでともに戦ってくれた選手・スタッフ、そして常に支えてくださったファン・サポーターのみなさまに、心より感謝いたします」
「この困難な状況の中でも、私は最後までチームとともに戦い抜く覚悟で取り組んでまいりました」
「しかしながら、現状についてクラブと深く協議を重ねた結果、チームには変化が必要であると感じるに至りました。そして、何がチームにとって最善の選択であるかをともに考えた末、このような決断に至りました」
「ファン・サポーターのみなさまが創り出す埼玉スタジアムの雰囲気は、私にとって特別なものであり、常に大きな力と勇気を与えてくれました。 ここで得た全ての経験は、私にとってかけがえのないものです。特に2022ACLファイナルで経験したことは、これからも私の心に深く刻まれ続けるでしょう」
「この素晴らしいクラブで過ごした約3年間は、私に素晴らしいものを与えてくれました。
来シーズン、浦和レッズがチャンピオンになることを心から願っています。
本当にありがとうございました」
今後はU-21チーム監督兼トップチームアシスタントコーチの田中達也氏(43)が、J1百年構想リーグ終了まで暫定的に指揮を執るという。
ポーランド出身のスコルジャ監督は2023年に浦和を率い、AFCチャンピオンズリーグ(ACL)優勝やルヴァンカップ準優勝などの成績を残したが、プライベートの事情を理由に同シーズン限りで退任。2024年8月に再び浦和の指揮官に就任した。
以下、クラブ発表コメント
「まずはじめに、これまでともに戦ってくれた選手・スタッフ、そして常に支えてくださったファン・サポーターのみなさまに、心より感謝いたします」
「この困難な状況の中でも、私は最後までチームとともに戦い抜く覚悟で取り組んでまいりました」
「しかしながら、現状についてクラブと深く協議を重ねた結果、チームには変化が必要であると感じるに至りました。そして、何がチームにとって最善の選択であるかをともに考えた末、このような決断に至りました」
「ファン・サポーターのみなさまが創り出す埼玉スタジアムの雰囲気は、私にとって特別なものであり、常に大きな力と勇気を与えてくれました。 ここで得た全ての経験は、私にとってかけがえのないものです。特に2022ACLファイナルで経験したことは、これからも私の心に深く刻まれ続けるでしょう」
「この素晴らしいクラブで過ごした約3年間は、私に素晴らしいものを与えてくれました。
来シーズン、浦和レッズがチャンピオンになることを心から願っています。
本当にありがとうございました」