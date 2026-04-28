富山銀行 <8365> [東証Ｓ] が4月28日後場(14:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の10億円→17.5億円(前の期は12.9億円)に75.0％上方修正し、一転して35.6％増益見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の0.1億円→7.6億円(前年同期は5.2億円)に59倍増額し、一転して46.2％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

銀行単体において、貸出金利息及び有価証券利息配当金が当初予想を上回る見込みとなったことから、2026年3月期通期の業績予想を上方修正するものです。 また、連結業績予想の修正は、主に単体業績予想の修正によるものです。※業績予想につきましては、本資料の発表現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因により異なる結果となる可能性がありますことにご留意ください。