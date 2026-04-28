この記事をまとめると

■ホンダの雪上試乗会が北海道のテストコースで開催された

■試乗車のメインはCR-VでヴェゼルとZR-Vにも比較で試乗

■CR-VはVSAをオフにすると自在に操れる

CR-Vだけに「ローギヤのエンジン直結モード」が備わる

毎年恒例のホンダ雪上試乗会が2026年も北海道の鷹栖プルービンググランドで開催された。

ホンダのメインパワーユニットといっていい、ハイブリッドの要であるe:HEVを搭載するSUVの4WDモデル、ヴェゼル、ZR-V、CR-Vが今回の主役。

いや主役という意味では、昨年のJMSで発表された日本で販売されるホンダのもっとも大型のSUVとして登場したCR-Vの初試乗こそがメインである。

先代からはボクシーなクロカン風スタイリングに生まれ変わったCR-Vの外観は、堂々とした大人感がいい。乗れば室内幅の広さ、とくに後席の居住空間はリムジン並みの足もとの広がりや前後スライドと8段に可倒できる背もたれなど、運転するより後ろに座るほうが特等席だと思う。これに2リッター4気筒自然吸気（レギュラーガス）148馬力/183Nmエンジンと184馬力/335Nmのモーターを組み合わせたe:HEV。

従来は高速巡航時にエンジンを直結させて燃費、電費を効率よく使う制御はそのままに、SUVクラスだけに牽引（トーイング）時にもエンジンを直結させる機能を組み合わせた。

試乗車はRS（2WDと4WD）とRSブラックエディション（4WDのみ）。装備と外観の色使いに違いのある2グレードだが、4WDの車両重量で1800kgと1830kgの違いはあるものの、走りに関して30kgの差を感じられるものではなかった。

CR-V RSの雪上、氷上での走行性能を語るにはまず、サイズとクラスの違うモデル、ヴェゼルRSとZR-V RSの走行比較の話を先にする必要がある。

e:HEVの4WDはプロペラシャフトによって機械的に後輪を駆動するリアルタイム”AWD”。ホンダはなぜか4WDとAWD、ふたつの呼び方をする（カタログでも）が、紛らわしいので統一表記を望む。

駆動配分は旋回時通常の60:40から50:50まで後輪駆動に配分。雪上、氷上で可変状況を走行中に感じられるものではないが、ともかく力強く駆動して、ハンドルの舵角どおりによく曲がる。この場合は旋回を個々のブレーキを使いアシストするアジャイルハンドリングの効果もある。つまり操作に対して忠実に曲げる、曲がるのだ。

CR-Vは車格に応じた質感の高さを感じる

さて、ヴェゼルに加わったRSのAWDは車高を15ミリ低くしてスポーツ性をより強調する。1.5リッターe:HEVの動き、加速シーンは排気量を超越する加速Gを味わう。エンジン車の加速なら2リッタークラスに相当するだろう。

広大な圧雪エリアで、加速して自由にハンドルを切る。と、クイックなクルマの応答から、リヤが滑り出すタイミングでVSAが作動。なのだが、作動制御したとはわからないまま挙動変化させない安定制御が素晴らしい。極端ないい方をすると、雪上とは思えないグリップ感を得ながら走行できる。

一方、VSA-OFFでは、フル加速してステアリングを切り込むと、フロントのグリップを失いアンダーステアが出て、リヤもスライドし、オーバーステアも起こす。それを検知してアクセルを踏み込むと、前後輪で横滑りするのだが、ノーズはインを向く、という点がハンドリングカーだと思う。もちろん踏みすぎるとスキッドを起こして、狙ったラインに戻すことは難しい。コンパクトなヴェゼルは、テストコースだからこそ振り回して楽しめる自由自在度が高い。

ZR-VはCR-Vと同じ2リッターエンジンを搭載する e:HEVで、それはどうか。これはパワフルでスポーツSUVそのものだ。操作に対する動きにアクティブだし、よりダイナミックさがある。これは”RSではない”が素性が違うなと思う。なぜかというと、CR-Vに対して約200kg軽量な車重が影響する。個人的に乗れば素晴らしいと思うZR-Vなのだが、このマスクは好まない。過日、街乗りしていると対向車のマセラティとすれ違うときに、二度見された。マセに似ているという意味だろう。

今回、ブラックスタイルとクロスツーリングなる特別仕様車のグリルは内部がハニカムになり顔つきが変わった。これはいい、と思うが個人の見解。

さて、CR-Vに乗るとそのサイズ感の違いを室内の空気量で感じる。つまり広い、大きい。乗り味も滑らかで大人の雰囲気だし、何といっても静粛性が高い。「RS」と付くと、「レンシュポルト＝レーシングスポーツ」を想像して、そういう見方をしてしまうが、ホンダのRSは「ロードセーリング」の意味。軽快に爽快に流れる、滑るように走る。そうして見ると確かにCR-Vもその大柄なボディサイズからは想像できないほど静かに乗り味滑らかに路面状況にかかわらず流れて行く。そこがまずは気もちいい。

雪上広場での”無謀な操縦“で見せるヴェゼル、ZR-VとCR-Vのキャラクターに見合う三車三様の操縦安定性の違いがおもしろい。VSA-ONの状態のCR-Vは、グリップ限界を超えると弱アンダーステア方向に制御される。アクセルを踏み込もうが、タックインさせようと、旋回中の最大Gからアクセルをパッと離してもVSAの働きの前後重量バランスとサスの接地性からリバースしない。

ところが、VSA-OFFした瞬間、ノーズはインを向くではないか!! VSAの制御で安定方向に抑えられていたのだ。基本的な特性は自在なハンドリングを実現している。大型で多人数が乗る、荷物容量も大きく大量に積める、だから通常の安定制御はおとなしい方向にまとめてある。素性（VSA-OFF）は大型SUVとして、操作に正確に曲がるハンドリングとスタビリティの高さをもつCR-VはホンダSUVの大型クラスに相応しい味付けだと思う。

個人的に選んだCR-VはFWDモデルだ。安定性の4WDは当然身をもって知るが、ワンダーシビックから始まる ”FF” の愛車（途中FRも4WDも有る）で、過去に不都合を感じたことがない。現状街乗り程度しか乗っていないが、RSの意味では ”FF” で正解だったと思う駆動系の軽快さが有るのだった。

今回の鷹栖の試乗会もFFだとどうなるのか、も知りたかったが雪上ということで端から用意されてなかったのは残念だった。