花澤香菜、ブラマヨ小杉の“モテないイジリ”に怒り「ちょっと！…（笑）」
『鬼滅の刃』の甘露寺蜜璃役などで人気の声優・花澤香菜が、28日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：47）に生出演。ブラックマヨネーズ・小杉竜一からの“モテないイジリ”に激怒した。
【写真6枚】“おばさん”なんて呼ばせない…かわいすぎる花澤香菜、赤ワンピ&ベットの上で大胆に太もも披露
番組後半、男女1人ずつ登場し、2段階のテストでマッチングしたら即お台場デートに出かけるという“世界最速の恋愛リアリティーショー”「ぽかぽかマッチング」を実施。
この企画のなかで、2段階目のテストで「愛情表現は言葉？行動？」という2択が出題されると、出演者の奥の方にいた花澤は「大事ですね〜」と大きめの声で共感。澤部が花澤に振ると「大事ですね〜、やっぱり、そこの相性って『いいよな〜』って思います」と徐々に声のトーンを下げながら、目を見開いて応じた。
すると小杉が「最近、どっちもないもんな〜」と、火に油を注ぐように挑発。花澤は「ちょっと！」と、つかつかと小杉に歩み寄り、「ちょっと！ジョイポリス連れ出しましょうか？（笑）」と詰め寄ると、小杉は「すみません（笑）」とトーンダウン。澤部が「花澤さん、落ち着いてください」「あんな出てくる？声優さん（笑）」と笑いに変えていた。
なお、14日放送の同番組では、MCのハライチ・岩井勇気の“おばさん扱い”に「失礼な！」「なんてこと言うんだ！お前は（笑）」と激怒。花澤の“負け顔”リアクションが非常にいいため、共演者による“花澤イジリ”が恒例化つつある。
【写真6枚】“おばさん”なんて呼ばせない…かわいすぎる花澤香菜、赤ワンピ&ベットの上で大胆に太もも披露
番組後半、男女1人ずつ登場し、2段階のテストでマッチングしたら即お台場デートに出かけるという“世界最速の恋愛リアリティーショー”「ぽかぽかマッチング」を実施。
この企画のなかで、2段階目のテストで「愛情表現は言葉？行動？」という2択が出題されると、出演者の奥の方にいた花澤は「大事ですね〜」と大きめの声で共感。澤部が花澤に振ると「大事ですね〜、やっぱり、そこの相性って『いいよな〜』って思います」と徐々に声のトーンを下げながら、目を見開いて応じた。
なお、14日放送の同番組では、MCのハライチ・岩井勇気の“おばさん扱い”に「失礼な！」「なんてこと言うんだ！お前は（笑）」と激怒。花澤の“負け顔”リアクションが非常にいいため、共演者による“花澤イジリ”が恒例化つつある。