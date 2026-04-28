男性7人組「IMP.」が28日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。メンバーの鈴木大河（27）のマイペースぶりに“苦情”が寄せられた。

同番組では、メンバーの影山拓也から鈴木への「マイペースすぎる」という“クレーム”を紹介。以前、食事に行った際のエピソードとして、影山は「当日僕が誘った」と回想。鈴木に予約時間を伝え先に店に着いたが、約40分後に鈴木が「ごめん、ドラマを見てたから遅れちゃった」と到着。影山は「さすがにドラマはあとでいいじゃん」と返したという。

そして「“いやでも、カゲの予定のほうがあとだったから。俺もともとドラマを見る予定だった”って言われた時は、ちょっと寂しかったですね」と苦笑いする影山に、「ハライチ」岩井勇気は「40分遅れて来られて、“いやドラマはあとでもいいじゃん”は優しすぎる」とあきれた。

当時を思い返した鈴木は「ドラマを見始めて10分ぐらい経った時に連絡が来て、“見終わった後だったらいいかな”と思って、（影山に）“いいよ”って返した」と説明。スタジオ全体が“鈴木不利”の空気感に包まれた。

しかし続けて「大前提として、3日間連続でご飯に行ってた」と明かすと、レギュラー陣からは「ええっ！？」「言ってなかったじゃん」「全然違うね」と、今度は影山に非難の目が向けられた。

突然の“形勢逆転”に影山は「（話すのを）忘れてました！ごめんなさい」と謝罪。岩井の相方・澤部佑が「だから別に話すこともそんなに…」とフォローすると、鈴木は「タイミングが会えばいいなぐらいに思ってて。コードブルーが面白すぎて」と語っていた。