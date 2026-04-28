お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀（５３）が活動休止することが２８日、分かった。所属事務所のホリプロが公式サイトで発表した。直近では、ＴＢＳラジオ「バナナマンのバナナムーンＧＯＬＤ」（金曜、深夜１・００）を体調不良で２週間連続で欠席していた。「心身の回復を第一に」当面、休養に専念する。

バナナマンとしてのＴＶレギュラーは８本、日村単独でのＴＶレギュラーは３本で、ＴＶだけでも１１本の超売れっ子。

【バナナマンのテレビレギュラー】

テレビ東京「ＹＯＵは何しに日本へ？」（月曜、後６・２５）、ＴＢＳ「バナナサンド」（火曜、後８・００）、フジテレビ「奇跡体験！アンビリバボー」（水曜、後８・００）、日本テレビ「沸騰ワード１０」（金曜後７・５６）、ＴＢＳ「ジョブチューン アノ職業のヒミツぶっちゃけます！」（土曜、後８・００）、ＴＢＳ「バナナマンの早起きせっかくグルメ！！」（日曜、前６・００）、ＴＢＳ「バナナマンのせっかくグルメ！！」（日曜、後８・００）、テレビ東京「乃木坂工事中」（日曜、深夜０・１５）

【日村単独のテレビレギュラー】

ＢＳ朝日「バナナマン日村が歩く！ウォーキングのひむ太郎」（火曜、後１０・００）、ＮＨＫ「ひむバス！」（木曜後８・１５）、日本テレビ「サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆」（土曜、後１１・３０）