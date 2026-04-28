サッカー元日本代表の小野伸二氏（46）がフジテレビ「けるとめる」（月曜後11・00）にゲスト出演。元日本代表監督のフィリップ・トルシエ氏（71）とのエピソードを明かした。

MCの「Travis Japan」川島如恵留が「トルシエ監督とちょっともめたっていうことをうかがったんですけれども」と話を振ると、小野氏は「もめたっていうわけじゃなくて、コンフェデレーションズ杯っていうのが2001年、W杯前にあったんだけれども」と語りだした。

試合前日にスターティングメンバーに選ばれていたというが、練習で「別に悪いプレーをしたわけじゃないけど、監督が気に入らなかったんだろうね」と監督がプレーを止め、「“出て行け！”みたいな感じで言ってきたから」と退場を命じられたという。

すると小野氏は「ビブス、ポーンって捨てて、出ていこうとしたら、“待て！”って言って」と呼び止められたとした。

その際小野氏は「どっちやねんって。あ〜明日の試合出れねえなって思ったけど」と話したものの「ちゃんと試合は」出場したと振り返った。

この日共演した元サッカー日本代表の田中マルクス闘莉王氏は「ちゃんと帰ってくるところが伸二さん。俺だったら絶対帰らない」「2回ぐらいやったことある」と言い放って笑わせた。