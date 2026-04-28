本拠地エンゼルス戦

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は27日（日本時間28日）、本拠地エンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。7回の第4打席に、メジャー単独トップとなる12号3ランを放った。敵地実況席にも衝撃が走った。

村上が3試合ぶりの一発を叩き込んだ。7回の第4打席。無死二、三塁から右越えへ運んだ。値千金の逆転3ランだ。

アルバレス（アストロズ）、ジャッジ（ヤンキース）を上回ってメジャー単独トップに立つ12号。飛距離382フィート（約116メートル）、角度48度というムーンショットだった。

エンゼルス地元局「ファンデュエル・スポーツ・ネットワーク・ウェスト」にも衝撃が走った。

実況のウェイン・ランダッゾ氏が「ポメランツが2日連続で左打者に本塁打を浴びました。厳しい状況です」とガックリ。解説のマーク・グビザ氏は、「12号です。真ん中低めへのストレートでした」「角度48度ですよ！」と唸った。

さらにランダッゾ氏は、「向かい風が打球を押し戻しているのが見えました。それにもかかわらずエンゼルスブルペンに打ち込みましたね。勝ち越し弾です」と伝えていた。



（THE ANSWER編集部）