夫婦お笑いコンビ「かつみ♥さゆり」の♥さゆりが27日、自身のインスタグラムを更新。9人組ガールズグループNiziUと共演したことをうれしげに報告した。



【写真】20代女性グループと並んでも違和感ないやん!

♥さゆりは「土曜に放送して頂いた『新しいカギ』の『学校かくれんぼ』NiziUちゃんのジャンケン大会MCで参加させてもらったです～」とハートマークを添えて投稿。「性格まで何もかも可愛いＮiziUちゃん達と チョコプラの長田君出身の京都先端技術大学附属中学校高等学校の生徒の皆さんとジャンケン大会やダンス対決 めちゃんこ楽しかったです～ NiziUちゃんの横でGOziUわくわくが止まらないの巻～(ほんとはROKUziUの方が近いけど)」と自身が56歳であることをユーモアを交えて表現。



さらに♥さゆりは「粗品君やせいや君も律儀に挨拶来てくれたり チョコプラやハナコのみんなも助けてくれて みんな絶対スカさないの流石の巻～ あの規模のかくれんぼをスムーズにやっちゃうスタッフさんにも感動したぼよ～ ちなみに野球の澤村賞の澤村栄治さんも出身だそうぼよ #かつみさゆり #NiziU #新しいカギ #学校かくれんぼ #京都先端技術大学附属中学校高等学校」と投稿した。



コメント欄には「さゆりちゃんNiziUちゃんに負けないどころか勝ってる美脚と小顔が素晴らしい!」「さゆり様はNiziUメンバーと並ばれても違和感なしに可愛くてスタイル良き、です」「さゆりさんは、NiziUちゃんに負けないスタイルなのでXで、この方誰?と書き込み発見しました またTverで拝聴します」などと称賛の声が届いている。



（よろず～ニュース編集部）