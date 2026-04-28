◇MLB ドジャース5×-4マーリンズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースは山本由伸投手が5回4失点と苦しい投球となりましたが、打線は土壇場9回に反撃。大谷翔平選手のタイムリー2塁打で1点差に詰め寄ると、最後は2死満塁からカイル・タッカー選手のタイムリーヒットで逆転サヨナラ勝ちをおさめました。

今季6度目の先発マウンドとなった山本投手は初回、先頭に四球を与えますが、後続をダブルプレーに仕留め、3人目を3球三振に抑える上々の立ち上がりを見せます。

打線はその裏の攻撃で山本投手を援護。1番・DHの大谷翔平選手がライト前ヒットを放ち、続くフレディ・フリーマン選手もヒットでつなぐなど2、3塁のチャンスを作ると、テオスカー・ヘルナンデス選手のタイムリーヒットで2点を先制します。

山本投手は2回も好投し三者凡退。3回は2死から連打で2、3塁のピンチをむかえるものの粘りの投球で無失点でおさえます。すると4回には味方のエラーで1点を許し、2-1と1点差に詰め寄られた5回は、2つの四球で2死1、2塁と再びピンチを招くと、続くリアム・ヒックス選手には4球目のスプリットをとらえられ、ライトポール際へ逆転3ランを被弾しました。山本投手は今季初の4失点。5回を投げきったところで87球を投じ、この回限りで降板となりました。

6回からはドジャースのリリーフ陣の奮起もあり、9回までマーリンズに追加点を許しません。反撃したい打線は7回に満塁のチャンスをつくるもののあと一本が出ず。すると9回に1死1、２塁のチャンスをつくると、この日2安打の大谷翔平選手がライト線へのエンタイトル2塁打でランナー1人が生還し、1点差に詰め寄ります。続くフレディ・フリーマン選手は申告敬遠。ウィル・スミス選手が三振に倒れ2死となりますが、カイル・タッカー選手が値千金のセンター前ヒット。3塁ランナーが生還し同点となると、2塁ランナーの大谷選手も悠々生還。9回土壇場でサヨナラ勝ちをおさめました。