お笑いコンビ、千鳥の大悟（46）が、27日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）にMCとして出演。世間の目についてコメントをした。

この日のテーマは「芸人と好感度の代償SP」で、好感度の高い芸人とされるぺこぱ・松陰寺太勇、やす子、コットン・きょんをゲストに迎えた。

松陰寺が「大悟さんは周りの…世間の目は気にならないですか？」と質問。大悟は「こんな仕事してるから、多少は気にするだろうけど。そんな何とも思わないかな」と答えた。

そして「とんでもなくおかしなこと言うけど、ワシまだ立ちション出来るで」と発言。笑いが起き、「マジっすか？」と驚きの声があがった。

そしてスタッフから「ダメです」の声がかかると苦笑し、「ダメですっていっぱいの大人から言われたけど」とコメント。きょんから「軽犯罪だからね、立ちションはね」と指摘されると、「せえへん、せえへんけどな」と笑った。

さらに松陰寺が「アンチがSNSで沸いてたり、目にすることもないですか？」と質問。大悟は「簡単、『大悟面白くない』って言うとするよな。『お前のセンスが悪いだけやろ』」と答えると、やす子が「うわ〜、かっこいい〜」と反応した。

そして松陰寺は「そうなりたくてもなれない人の方が多いっていうのを分かって欲しいです」と吐露。大悟は「なれないというか…、そんなやつ変やん？」と言うと、松陰寺は「変なんですよ。でも僕ら、泣きながら世間にしっぽ振ってるんですよ」と明かした。すると「そうです」「ブルンブルン、ブルンブルン振ってるよな」と、やす子ときょんが同意した。