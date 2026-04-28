4月30日(木)以降、東シナ海に発生する低気圧やそれにともなう前線が東へと進む見込みです。5月1日(金)にかけて、西日本から東日本の広い範囲で雨の降り方が強まり大雨になるところもありそうです。

東シナ海の低気圧は発達しながら日本の南海上付近を通る見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、西日本から東日本にかけて大気の状態が不安定になりそうです。

4月30日は西日本、5月1日は東日本を中心に、雷をともない雨が強まる見込みです。

4月30日からの雨と風の予想ですが、午前中から九州や四国に雨雲がかかりそうです。

午後からは、九州の南部や高知県の沿岸部などで雨が強まる見込みです。

5月1日は、未明から朝にかけては四国や近畿で南からの湿った空気の影響で雨が激しく降りそうです。

昼前からは、発達した雨雲が東海や関東に達しそうです。

4月30日は、九州など西日本を中心に雨が降るでしょう。雨雲は次第に東へ移り、5月1日は関東など東日本で引き続き雨をもたらしそうです。

北陸は、5月1日に雨が強まる時間帯がありそうです。

週明けのゴールデンウィークの後半のはじめは、西日本から東日本にかけて雲が広がりやすく、雨の降るところもありそうです。

ただ、週明けの低気圧や前線が日本付近のどこに位置するかは不透明なところもあるため、お出かけの際などは最新の情報に注意をするようにしてください。