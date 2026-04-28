【付録】「ディズニーデザイン コールマン2WAYはっ水トート」が付いてくる！ 予約必須の『GLOW 2026年7月号』は5月28日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『GLOW 2026年7月号』（宝島社）の「ディズニーデザイン コールマン2WAYはっ水トート」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から5月28日に発売される『GLOW 2026年7月号』（税込1890円）。付録として、「ディズニーデザイン コールマン2WAYはっ水トート」が付いてきます。
今回の付録は、人気アウトドアブランド「コールマン」とディズニーがコラボした豪華な2WAYトートバッグです。生地にははっ水加工が施されており、梅雨の時期や水辺のレジャーでも安心して使用できるのが嬉しいポイント。約35×41×12cmのたっぷりサイズで、A4書類やノートPCも収まるため、ショッピングから1泊旅行まで幅広く活躍します。
落ち着いたカーキ色のリップストップ生地に、赤いコールマンのロゴと「目隠しミッキー」のネームタグが絶妙なアクセントになっています。取り外し可能なショルダーストラップは赤×ベージュのライン入りで、アウトドア感を演出しつつ大人可愛い印象に。開口部は安心のファスナー仕様になっており、中身が飛び出す心配がないのも実用的です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『GLOW 2026年7月号』の「ディズニーデザイン コールマン2WAYはっ水トート」が見逃せない！
宝島社から5月28日に発売される『GLOW 2026年7月号』（税込1890円）。付録として、「ディズニーデザイン コールマン2WAYはっ水トート」が付いてきます。
大容量かつ機能的！ 雨の日も安心なはっ水加工
今回の付録は、人気アウトドアブランド「コールマン」とディズニーがコラボした豪華な2WAYトートバッグです。生地にははっ水加工が施されており、梅雨の時期や水辺のレジャーでも安心して使用できるのが嬉しいポイント。約35×41×12cmのたっぷりサイズで、A4書類やノートPCも収まるため、ショッピングから1泊旅行まで幅広く活躍します。
「目隠しミッキー」がアクセント！ 大人可愛い限定デザイン
落ち着いたカーキ色のリップストップ生地に、赤いコールマンのロゴと「目隠しミッキー」のネームタグが絶妙なアクセントになっています。取り外し可能なショルダーストラップは赤×ベージュのライン入りで、アウトドア感を演出しつつ大人可愛い印象に。開口部は安心のファスナー仕様になっており、中身が飛び出す心配がないのも実用的です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)