これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「ディズニーデザイン コールマン2WAYはっ水トート」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『GLOW 2026年7月号』（宝島社）の「ディズニーデザイン コールマン2WAYはっ水トート」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『GLOW 2026年7月号』の「ディズニーデザイン コールマン2WAYはっ水トート」が見逃せない！


宝島社から5月28日に発売される『GLOW 2026年7月号』（税込1890円）。付録として、「ディズニーデザイン コールマン2WAYはっ水トート」が付いてきます。

大容量かつ機能的！ 雨の日も安心なはっ水加工


今回の付録は、人気アウトドアブランド「コールマン」とディズニーがコラボした豪華な2WAYトートバッグです。生地にははっ水加工が施されており、梅雨の時期や水辺のレジャーでも安心して使用できるのが嬉しいポイント。約35×41×12cmのたっぷりサイズで、A4書類やノートPCも収まるため、ショッピングから1泊旅行まで幅広く活躍します。

「目隠しミッキー」がアクセント！ 大人可愛い限定デザイン


落ち着いたカーキ色のリップストップ生地に、赤いコールマンのロゴと「目隠しミッキー」のネームタグが絶妙なアクセントになっています。取り外し可能なショルダーストラップは赤×ベージュのライン入りで、アウトドア感を演出しつつ大人可愛い印象に。開口部は安心のファスナー仕様になっており、中身が飛び出す心配がないのも実用的です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)