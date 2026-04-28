レンタカー、カーシェアリングに続く車の利用法として浸透しつつあるカーリース。

月々の定額払いで人気車も借りられると利用者が急増する中、各地の消費生活センターなどに寄せられた相談が過去最多を記録した。中途解約や契約満了時の支払いについての相談が目立っており、国民生活センターは「契約内容を理解して利用を」と注意を呼びかけている。（川崎絵莉子）

所有から利用へ

カーリースは、車を所有するリース会社から一定期間借りるサービスだ。法人の利用が主流だが、最近は「所有から利用へ」という意識の変化を受け、個人の間でも人気が高まっている。

日本自動車リース協会連合会によると、２０２５年３月末時点の個人向けリース台数は約７２万台と１０年前の５倍近くとなり、法人を含む全体に占める割合は約５％から約１７％に上昇した。購入と違い、まとまった初期費用がいらず、定額の支払いでマイカーのように使えるほか、売却や廃車の手間なく乗り換えができることなどが人気の理由という。

一方で、トラブルも増えている。国民生活センターによると、全国の消費生活センターなどに寄せられた相談数は２０年度に３１０件、２５年度は記録が残る１５年度以降で最多となる５５９件に上った。

「中途解約を申し出たら約５０万円を請求された。解約料がかかるとは聞いていなかった」（６０歳代男性）など、利用者が契約を終えようとする際にトラブルになるケースがあった。

レンタルと混同

背景には、車の購入や、使う時だけ料金を支払うレンタカーと比べ、カーリースはなじみが薄いことがある。

カーリースでは、利用者は車の販売店などで希望する車のリース契約を申し込み、リース会社と賃貸借契約を結ぶ。販売店などはその車をリース会社に販売し、所有者となったリース会社が、利用者からの支払いで費用を回収する仕組みだ。中途解約は原則できない。消費者問題に詳しい大迫恵美子弁護士は「利用者が途中でリースをやめますと言えば、リース会社は当然、残金を払ってくださいとなる。リースをレンタルと混同している人も多く、注意が必要だ」と警鐘を鳴らす。

説明不適切か

センターによると、業者の対応が不適切とみられるケースもあった。勧誘時に「車は９年後に自分のものになる」など、賃貸借契約としてはふさわしくない説明を受けたという相談者もいた。

取材に応じた神戸市の６０歳代女性は、月約２万５０００円のリース契約で軽自動車を３年利用したが、最終年に車を返却する前に、車の価値（残存価格）が契約時の想定より下がったとして差額の約１０万円を請求された。女性が「契約の際に担当者から『残存価格は変わる可能性はあるが、大丈夫だと思います』と言われており、納得できない」と抗議すると、業者は請求を撤回したという。

センターは、ホームページでトラブルの事例などを紹介して注意を呼びかけている。担当者は「消費者は仕組みや契約内容を十分に理解してから利用した方がよい。業者も、丁寧な説明が求められる」としている。