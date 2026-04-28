日本製鉄、「QuizKnock」とのコラボ動画を公式YouTubeにて公開 - 技術開発本部を訪問しクイズに挑戦!
日本製鉄は4月24日、QuizKnock【クイズノック】とコラボした動画第2弾(研究所編)を、日本製鉄公式YouTubeチャンネルにて公開している。
日本製鉄×「QuizKnock」
動画では、QuizKnockメンバーより、クイズ王・伊沢拓司さんと、「ナイスガイの須貝です!」でお馴染みの須貝駿貴さんが、千葉県/富津市にある技術開発本部を訪問。ハイテンの研究室や引張試験の現場に加え、地盤・防災分野の研究を行うジオラボや、海の森づくりを研究するシーラボなど、普段は見ることのできない研究施設を見学する内容となっている。
日本製鉄×「QuizKnock」
日本製鉄×「QuizKnock」
日本製鉄×「QuizKnock」
各施設ではクイズが出題され、二人がガチンコでクイズに挑戦する様子も収められている。動画は、日本製鉄公式YouTubeチャンネルにて。
日本製鉄×「QuizKnock」
動画では、QuizKnockメンバーより、クイズ王・伊沢拓司さんと、「ナイスガイの須貝です!」でお馴染みの須貝駿貴さんが、千葉県/富津市にある技術開発本部を訪問。ハイテンの研究室や引張試験の現場に加え、地盤・防災分野の研究を行うジオラボや、海の森づくりを研究するシーラボなど、普段は見ることのできない研究施設を見学する内容となっている。
日本製鉄×「QuizKnock」
日本製鉄×「QuizKnock」
日本製鉄×「QuizKnock」
各施設ではクイズが出題され、二人がガチンコでクイズに挑戦する様子も収められている。動画は、日本製鉄公式YouTubeチャンネルにて。