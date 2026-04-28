コトブキヤ、「メガミデバイス」より「PUNI☆MOFU レーシングマオ with Honda Z50J-1 モンキー」を4月30日予約開始
【PUNI☆MOFU レーシングマオ with Honda Z50J-1 モンキー】 予約開始：4月30日11時 発売日・価格：未定
コトブキヤは、プラモデル「PUNI☆MOFU レーシングマオ with Honda Z50J-1 モンキー」を4月30日11時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。
今回「メガミデバイス」の公式ブログ「メガミデバイス オフィシャルブログ メガミ開発室」にて本内容を発表しており、画像と共に商品の魅力について紹介している。
【明後日】2026年4月30日(木)AM11:00より、 #メガミデバイス PUNI☆MOFU レーシングマオ with Honda Z50J-1 モンキー ご予約受付開始予定です。 メガミデバイス×Hondaコラボ第2弾商品となります！ 詳しくはブログをぜひご覧ください！https://t.co/smSJstwz2G- メガミデバイス公式/MEGAMI DEVICE official (@MEGAMIDEVICE) April 28, 2026
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