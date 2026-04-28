【ムーミン】軽い・使いやすい・かわいい！新柄も出た多機能「2wayバッグ」を徹底チェック♪

お出かけしたくなる春や新生活に、新しいバッグはいかがですか？

（写真）軽い・使いやすい・かわいい！【ムーミン 2wayバッグ】

バッグメーカー「ティ・ツウ・オー」では、「ムーミン」デザインの多彩なバッグを販売中！

今回はその中でも、軽い・使いやすい・かわいいのすべてを兼ね備えた「moomin ムーミン リッチな刺繍の2wayバッグ」をご紹介します♪

新柄も登場！抜群の機能性を誇る「2wayバッグ」に注目

【moomin ムーミン リッチな刺繍の2wayバッグ】パッと目を引く、存在感たっぷりのリッチな刺繍デザイン

存在感たっぷりのリッチな刺繍デザインがポイントの「moomin ムーミン リッチな刺繍の2wayバッグ」。

キャラクターの世界観に合わせた生地の配色に、お洒落なロープショルダーがついたバッグです。

ショルダーは厚手のアウターの上からでもゆったりと斜め掛けができる贅沢な長さで、取り外しも可能。

柔らかいポリエステル素材なので、かわいさと丈夫さを両立しています。

取り外せば上品な手持ちスタイルに。大人の日常に馴染む洗練された仕上がりです。

バッグは、急な雨でも安心なナイロン素材の軽撥水性でうれしい仕様です。

サイズは約W35/24×H22×D12cmで、身の回りの必需品がすっきりと収まる約4L。

バッグ本体は約120gしかないため、ストレスなく物を持ち運ぶことができます。長時間のお出かけでも肩がラクなのがうれしいですよね。

内ポケットが1つついているので、ちょっとした小物の整理にも役立ちますよ。

開口部にはニョロニョロの刻印が施された特別なスナップボタンを配置するなど、さりげない遊び心にも注目です。

デザインバリエーションも豊富で、ムーミンやスナフキン、ニョロニョロやリトルミイが登場。

表情やカラーのバリエーションも豊かで、どれにするか迷ってしまいそう…！

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「moomin ムーミン リッチな刺繍の2wayバッグ」は、さりげない刺繍が大人かわいくて、つい手に取りたくなる仕上がり。

2026年2月には新デザイン、ヒースグレー（ニンニ＆リトルミイ）とチャコール（ムーミン＆スナフキン）も仲間入りし、ますます選ぶのが楽しくなるラインナップに！

軽くて使いやすいバッグ、ひとつあると本当に便利。気になる人はチェックしてみてくださいね。

※価格はすべて税込みです。