女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がダブル主演するNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）のインスタグラムが28日までに更新され、歌手の研ナオコ（72）のオフショットを公開した。

同番組は「占い師の真風（まじ）、今週も登場」と笑顔でサイコロを手にした占い師姿のオフショットを公開し、「真風を演じる #研ナオコ さんの #風薫るオフショット ノリノリで双六（すごろく）のサイコロをふってくださった研さん 次はどこに出てくるでしょうね」とコメントした。

「風、薫る」は朝ドラ通算114作目で田中ひかる氏の「明治のナイチンゲール 大関和物語」を原案とし、明治時代に看護の世界に飛び込み日本初の「トレインドナース」と呼ばれた大関和（ちか）と鈴木雅（まさ）をモチーフにした2人の女性の活躍を描くバディ劇。見上は大関がモデルの一ノ瀬りん、上坂は鈴木がモデルの大家直美を演じる。

フォロワーからは「真風さんは研さんにピッタリの役柄ですね」「お洒落でもあり、不思議さもあり、胡散臭さもあり…」「研ナオコさん、いい味出てるな〜」「ナオコさんの出てくる回が楽しみ」「占ってほしいです」「占い師さんが出てくると、何か新たな風が吹くのかなと思っています」といった反響が寄せられている。