お笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀（53）が体調不良により当面の間休養に専念することを事務所の公式サイトで28日、発表した。

所属事務所のホリプロコムは「当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と発表。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と説明した。

バナナマンは現在、フジテレビ「奇跡体験！アンビリバボー」、テレビ東京「YOUは何しに日本へ？」、日本テレビ「沸騰ワード10」、TBS「バナナマンのせっかくグルメ!!」「バナナサンド」など各局に8本のレギュラーを抱える超売れっ子。

日村個人でもBS朝日「バナナマン日村が歩く！ウォーキングのひむ太郎」、NHK総合「ひむバス！」、日本テレビ「サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆」と3本の冠レギュラーを持っており、対応や代役が注目される。

日村は24日深夜放送のTBSラジオ「JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1・00）を欠席。2週連続の欠席となり、相方の設楽統は「体調不良。そんなたいしたことじゃないんだけど、熱が出ちゃって」と状況を説明していた。