◇ナ・リーグ ドジャース5―4マーリンズ（2026年4月27日 ロサンゼルス）

ドジャース・山本由伸投手（27）が27日（日本時間28日）、本拠地でマーリンズ戦に先発し、5回87球を投げて5安打4失点だった。チームは5―4で逆転サヨナラ勝ちし、首位を守った。

山本は試合後、「今日は本当にチームメイトのおかげで試合に勝てたので、本当に感謝しています。コントロールに関しては良いところも悪いところもどちらも出た」と振り返った。

初回は先頭のマーシーを四球で歩かせたものの、慌てず次打者ストワーズを二ゴロ併殺に封じた。この回を3人で抑えると、裏の攻撃で味方から2点の援護をもらった。

3回は2死二、三塁を切り抜けたものの、4回にも2死満塁のピンチを背負い、遊ゴロ失策の間に1点を失った。さらに5回には2死一、二塁からヒックスに逆転3ランを被弾。4四球と4失点は、いずれも今季自己ワーストだった。

2年連続で開幕投手を務めた今季は、ここまで6試合に登板し、2勝2敗で防御率2.87。安定した投球を見せている中で、今回の登板は本来の内容ではなかった。