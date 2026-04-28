◆米大リーグ パドレス９―７カブス（２７日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

カブスの鈴木誠也外野手（３１）が敵地のパドレス戦に「５番・右翼」で先発出場し、２試合ぶりの５号本塁打を放った。パドレス戦は通算１７試合目で初アーチとなり、最近７試合で５本目の量産ペースになってきた。第２打席でも左前安打して打率は３割１分７厘となった。試合は７―９で敗れた。

３点を先取された２回だった。先頭打者として右腕バスケスのカウント２―２からの５球目の外角シンカーをとらえた。打球は３０度の角度で左中間スタンドに一直線、そのまま最前列に突き刺さった。打球速度は１０３・７マイル（約１６６・７キロ）、飛距離は３９１フィート（約１１９・２メートル）。

鈴木は先週３試合連続の４本塁打を含む４割１分７厘、６打点をマークして週間ＭＶＰの候補になっていた。

試合は２点を追う３回にバレステロスの満塁本塁打で逆転するも、投手陣が好調パドレス打線に打ち込まれて逆転負け。３連敗となった。