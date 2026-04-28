radikoは、アプリに新機能「クイックアクセス」を追加した。一部のユーザーへ提供を開始しており、ユーザーが日常的に楽しんでいる番組へ、よりスムーズにアクセスできるようになる。

radikoこれまで、ポッドキャスト機能の拡充や「タイムフリー30」の導入などを通じて、「時間制限を気にせず番組を聴きたい」というユーザーの声に応える機能を提供してきた。そのなかで、「新しく聴き始めた番組や久しぶりに聴く番組、普段からよく聴いている番組にもっと簡単にたどり着きたい」といった声が数多く寄せられたという。

新機能クイックアクセスは、ユーザーごとに聴取する可能性が高いと考えられる番組を最大8番組までホーム画面に自動表示するもの。表示内容は利用傾向に応じて更新されるため、ユーザーの聴取スタイルの変化にも柔軟に対応。

アプリ起動後、ホーム画面からスムーズに目的の番組にアクセスできることで、従来必要だった画面遷移や番組検索といった手間を軽減し、より直感的な聴取体験を提供。「忙しい日常の中でも、余計な操作を挟まずにラジオとつながることができる体験は、ラジオをより身近な存在へと進化させる」という。