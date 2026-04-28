◆米大リーグ ドジャース５ｘ―４マーリンズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・マーリンズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、２試合連続となる猛打賞の固め打ちで５打数３安打１打点。チームは劇的な逆転サヨナラ勝ちで、連勝を「３」に伸ばした。

２点を追う９回。１死一、二塁から大谷が右翼線へのエンタイトル適時二塁打を放って１点差に迫ると、最後は２死満塁からタッカーがセンターへ２点適時打を放って劇勝。大谷が二塁から一気に生還してサヨナラのホームを踏んだ。

大谷は初回の１打席目は、カウント１―２から８４・７マイルの低めボール気味のチェンジアップを鋭くはじき返し、３試合連続安打となる右前打に。その後は、Ｔ・ヘルナンデスの２点適時打で先制のホームを踏んだ。３回先頭で迎えた２打席目は空振り三振。２点を追う５回１死で迎えた３打席目は、変わった２番手左腕キングの前に一ゴロだった。

２点を追う７回２死一塁で迎えた４打席目には、４番手左腕ナーディの甘く入った直球を捉え、打球速度１０６・４マイル（約１７１・２キロ）の右前打。２試合連続のマルチ安打で、一、三塁とチャンスメイクしたが、得点にはつながらなかった。

山本由伸投手（２７）は中５日での先発で、今季最短の５回５安打４失点（自責３）で降板したが、味方打線の奮闘で黒星は帳消しとなった。３回までは走者を背負いながらも無得点投球。それでも、４回にはピンチから遊撃キム・ヘソンの失策で１点を返されると、５回には２死一、二塁からヒックスに逆転３ランを被弾。今季初めて４失点となり、開幕から連続クオリティースタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）は５試合でストップした。

この日の試合前には、「Ｘ ＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩが来場し、米国国歌をキーボードで生演奏。美しい音色を奏でており、「演奏が終わったら今日は一日ゆっくり楽しみたい」と話していた。