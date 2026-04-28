かに道楽、500円の進化型グルメを販売開始 せんべい×クリームコロッケ『かにせん』
大阪・かに道楽は、新感覚グルメ『かにせん』を4月13日から期間限定で販売開始した。
【写真】かに道楽 新グルメ『かにせん』…美味しそうなビジュアル
『かにせん』は、パリッと香ばしい磯の香りが漂うせんべい「かにべえ」で、ホクホクでジューシーなかにクリームコロッケを贅沢にプレス。スナック感覚でありながら、満足感もしっかり味わえる、食べ歩きにもぴったりの進化型ワンハンドフード。
ソースは、大阪ならではのお好みソースを採用。かにの旨味が凝縮した特製濃厚ソースを使い、一体感を演出した。口に入れた瞬間、「かにべえ」のパリッという軽快な音の後に、コロッケのザクッ、そしてかにクリームのフワッが追いかけ、あつあつ、ほくほくで楽しめる。税込500円。
【写真】かに道楽 新グルメ『かにせん』…美味しそうなビジュアル
『かにせん』は、パリッと香ばしい磯の香りが漂うせんべい「かにべえ」で、ホクホクでジューシーなかにクリームコロッケを贅沢にプレス。スナック感覚でありながら、満足感もしっかり味わえる、食べ歩きにもぴったりの進化型ワンハンドフード。
ソースは、大阪ならではのお好みソースを採用。かにの旨味が凝縮した特製濃厚ソースを使い、一体感を演出した。口に入れた瞬間、「かにべえ」のパリッという軽快な音の後に、コロッケのザクッ、そしてかにクリームのフワッが追いかけ、あつあつ、ほくほくで楽しめる。税込500円。