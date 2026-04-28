AKB48全グループ“8年ぶり”集結 小栗有以「初めて顔を合わせるメンバーも」
AKB48グループ6組と実業家の西村博之（ひろゆき）氏が28日、都内で行われたオリジナルグッズ作成サービス『UP-T』の新CM発表会に登壇した。AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48の総勢30人が一堂に会し、新CMの世界観を体現したパフォーマンスや対決企画で会場を盛り上げた。
【写真】お披露目された”UP-T神7”メンバー
この日のイベントには、全6グループからAKB48（伊藤百花／小栗有以／佐藤綺星／千葉恵里／山内瑞葵）、SKE48（浅井裕華／大村杏／河村優愛／野村実代／森本くるみ）、NMB48（青原優花／泉綾乃／坂田心咲／塩月希依音／芳賀礼）、HKT48（井澤美優／石井彩音／江口心々華／梁瀬鈴雅／龍頭綺音）、NGT48（大塚七海／甲斐瑞季／北村優羽／佐藤広花／杉本萌）、STU48（新井梨杏／久留島優果／高雄さやか／中村舞／原田清花）が参加。CM内でも披露される「UP-Tダンス」を初公開し、グループの垣根を越えたフォーメーションで息の合ったパフォーマンスを見せ、会場の注目を集めた。
トークセッションでは、アップティー株式会社CMOに就任したひろゆき氏が、全グループが集結したことが「8年ぶり」ということに触れ「昔は総選挙とかで集まっていたけど、やらなくなったのは仲が悪くなったから？」と、いきなりぶっこむと、メンバーたちは「いやいや！」「違います！」と全力で否定し、掛け合いで笑いを誘う。AKB48の小栗は「なかなかそろう機会がなくて、初めて顔を合わせるメンバーもいたりして、ウキウキしています」と笑顔で話していた。
メイン企画では、グループ対抗の「UP-T3本勝負」を実施。なかでも最終対決となる「Tシャツ投票対決」では、各グループのメンバーが考案したデザインをもとにランキングを決定。「UP-T神7」として梁瀬、青原、佐藤、原田、高雄、大村、坂田の上位7作品が発表され、会場から歓声が上がった。
きょう28日から放映開始の新CMは、全8種のバリエーションで展開され、「ひろゆきプリンター」篇や各グループごとの「Tシャツコンテスト」篇など、多彩な内容となっている。
【写真】お披露目された”UP-T神7”メンバー
この日のイベントには、全6グループからAKB48（伊藤百花／小栗有以／佐藤綺星／千葉恵里／山内瑞葵）、SKE48（浅井裕華／大村杏／河村優愛／野村実代／森本くるみ）、NMB48（青原優花／泉綾乃／坂田心咲／塩月希依音／芳賀礼）、HKT48（井澤美優／石井彩音／江口心々華／梁瀬鈴雅／龍頭綺音）、NGT48（大塚七海／甲斐瑞季／北村優羽／佐藤広花／杉本萌）、STU48（新井梨杏／久留島優果／高雄さやか／中村舞／原田清花）が参加。CM内でも披露される「UP-Tダンス」を初公開し、グループの垣根を越えたフォーメーションで息の合ったパフォーマンスを見せ、会場の注目を集めた。
メイン企画では、グループ対抗の「UP-T3本勝負」を実施。なかでも最終対決となる「Tシャツ投票対決」では、各グループのメンバーが考案したデザインをもとにランキングを決定。「UP-T神7」として梁瀬、青原、佐藤、原田、高雄、大村、坂田の上位7作品が発表され、会場から歓声が上がった。
きょう28日から放映開始の新CMは、全8種のバリエーションで展開され、「ひろゆきプリンター」篇や各グループごとの「Tシャツコンテスト」篇など、多彩な内容となっている。