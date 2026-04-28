タレントのラッシャー板前（62）が、27日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。嵐相葉雅紀に「恨まれていた」と明かした。

この日はタレント勝俣州和とトーク。ラッシャーは「俺のこと恨んでるのが相葉君」と相葉について語ると、「テレ東の番組でファミコンの子ども向けの番組があったの。渡辺徹さんの司会で」と振り返った。番組ではラッシャーと井手らっきょがアシスタントを務めており「子どもたちがPK合戦をやる。PKでシュートを決めたら、そのファミコンのソフトをプレゼントしてもらえる」とご褒美が設定されていたという。

そのPKコーナーに出場したのが当時小学5、6年生だった相葉で「まだジャニーズに入る前じゃないかな？ソフトが欲しくて欲しくてしょうがなくて、そのPKに出て、蹴ったら俺に止められたって」と苦笑した。

また「相葉君が何かのトーク番組で『芸能人で嫌いな人いるんじゃないですか？』って言ったら、『いやいやいや』って。『でも誰か言ってください』って。『いや、嫌いとか苦手じゃないんですけど、一時恨んだことがあるのがラッシャー板前さんです』って言って」と自身の名前を挙げたことを知ったという。ラッシャーは「俺うれしかった、でも。名前が出て。相葉君は俺の存在が頭の片隅にあるんだと思って」と感激していた。