関電工<1942.T>が頑強。電気工事で同業のきんでん<1944.T>が好決算と大幅増益予想を発表し、ストップ高カイ気配になるなどと気を吐くなか、２８日の決算発表を予定していた関電工に対しても、好業績期待の買いが入って前場は大幅高となっていた。関電工が午後１時に発表した２６年３月期連結決算は計画に対して上振れして着地。２７年３月期の業績予想については売上高を前期比５．１％増の７８００億円、最終利益を同２．３％増の６５０億円とし、連続最高益更新となる計画を示した。加えて、前期配当の４円増額修正と、今期の年間配当予想を前期比６円増配の１３０円とすることも公表した。発表後は利食いに押される場面があったものの、同時に発表した中期経営計画の見直しにおいて、今期のＲＯＥ（自己資本利益率）目標を従来の１０％超から１６％程度に引き上げたことがサプライズ感をもたらしたもよう。利食い売りをこなす形で前場の高値を上抜ける場面があった。



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出所：MINKABU PRESS