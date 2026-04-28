「まじか」「なんで連戦中の今なのかね」浦和スコルジャ監督の契約解除にファンの反応は？「やっぱり寂しいな」「悲しいし、悔しいです」
J１百年構想リーグで、目下７連敗中。苦境の浦和レッズが４月28日、マチェイ・スコルジャ監督と双方合意の上、契約解除したと発表した。
クラブの公式Xでも伝えられると、以下のような声があがった。
「お疲れ様さまでした。３年間ありがとうございました」
「結果責任なので、致し方なし」
「まじか」
「ふぁ？ 前日に解任ブーストかけやがった」
「タイミングはいくらでもあったのになんで連戦中の今なのかね」
「また監督交代...クラブとしての方向性が問われるタイミングだね」
「色々とあったとは思いますが、感謝」
「やっぱりいざ解任となると寂しいな」
「功労者とは良い形でお別れをしたかったですが、残念です」
「このような形で居なくなるのはとても悲しいし、悔しいです」
「やっぱりありがとうございましたって伝えたいです」
「仕方ないが問題はこの後ですね」
なお、ラファウ・ヤナスコーチ、林舞輝コーチの契約解除も発表。そして田中達也U-21チーム監督兼トップチーム・アシスタントコーチが、J１百年構想リーグの終了まで暫定的にトップチームの監督として指揮を執る。29日にはEASTリーグ第13節で川崎フロンターレと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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クラブの公式Xでも伝えられると、以下のような声があがった。
「お疲れ様さまでした。３年間ありがとうございました」
「結果責任なので、致し方なし」
「まじか」
「ふぁ？ 前日に解任ブーストかけやがった」
「タイミングはいくらでもあったのになんで連戦中の今なのかね」
「また監督交代...クラブとしての方向性が問われるタイミングだね」
「色々とあったとは思いますが、感謝」
「やっぱりいざ解任となると寂しいな」
「功労者とは良い形でお別れをしたかったですが、残念です」
「このような形で居なくなるのはとても悲しいし、悔しいです」
「やっぱりありがとうございましたって伝えたいです」
「仕方ないが問題はこの後ですね」
なお、ラファウ・ヤナスコーチ、林舞輝コーチの契約解除も発表。そして田中達也U-21チーム監督兼トップチーム・アシスタントコーチが、J１百年構想リーグの終了まで暫定的にトップチームの監督として指揮を執る。29日にはEASTリーグ第13節で川崎フロンターレと相まみえる。
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