リーグ戦７連敗中の浦和がスコルジャ監督との契約解除を発表。「最後までチームとともに戦い抜く覚悟で取り組んでまいりました」

リーグ戦７連敗中の浦和がスコルジャ監督との契約解除を発表。「最後までチームとともに戦い抜く覚悟で取り組んでまいりました」