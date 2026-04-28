リーグ戦７連敗中の浦和がスコルジャ監督との契約解除を発表。「最後までチームとともに戦い抜く覚悟で取り組んでまいりました」
浦和レッズは４月28日、マチェイ・スコルジャ監督と双方合意の上に契約解除したと発表。また、ラファウ・ヤナスコーチと林舞輝コーチも退任すると公表した。
2023シーズンから浦和の指揮官に就任し、同年にアジア・チャンピオンズリーグ優勝に導くなど手腕を発揮。その後、一度退任したものの、24年途中に電撃復帰していた。
J１百年構想リーグを戦う今季も指揮を執ったなかで、チームは地域リーグラウンドEASTで12節を終え、３勝９敗。目下、７連敗中と苦境に陥っている。
浦和を去る54歳のポーランド人は、クラブの公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。
「まずはじめに、これまでともに戦ってくれた選手・スタッフ、そして常に支えてくださったファン・サポーターのみなさまに、心より感謝いたします。この困難な状況のなかでも、私は最後までチームとともに戦い抜く覚悟で取り組んでまいりました。
しかしながら、現状についてクラブと深く協議を重ねた結果、チームには変化が必要であると感じるに至りました。そして、何がチームにとって最善の選択であるかをともに考えた末、このような決断に至りました。
ファン・サポーターのみなさまが創り出す埼玉スタジアムの雰囲気は、私にとって特別なものであり、常に大きな力と勇気を与えてくれました。 ここで得た全ての経験は、私にとってかけがえのないものです。
特に2022ACLファイナルで経験したことは、これからも私の心に深く刻まれ続けるでしょう。 この素晴らしいクラブで過ごした約３年間は、私に素晴らしいものを与えてくれました。 来シーズン、浦和レッズがチャンピオンになることを心から願っています。 本当にありがとうございました」
なお、田中達也U-21チーム監督兼トップチームアシスタントコーチが、J１百年構想リーグ終了まで暫定的に指揮を執る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】乃木坂46や日向坂46の人気メンバーらＪのスタジアムに華添えるゲストを特集
2023シーズンから浦和の指揮官に就任し、同年にアジア・チャンピオンズリーグ優勝に導くなど手腕を発揮。その後、一度退任したものの、24年途中に電撃復帰していた。
J１百年構想リーグを戦う今季も指揮を執ったなかで、チームは地域リーグラウンドEASTで12節を終え、３勝９敗。目下、７連敗中と苦境に陥っている。
浦和を去る54歳のポーランド人は、クラブの公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。
しかしながら、現状についてクラブと深く協議を重ねた結果、チームには変化が必要であると感じるに至りました。そして、何がチームにとって最善の選択であるかをともに考えた末、このような決断に至りました。
ファン・サポーターのみなさまが創り出す埼玉スタジアムの雰囲気は、私にとって特別なものであり、常に大きな力と勇気を与えてくれました。 ここで得た全ての経験は、私にとってかけがえのないものです。
特に2022ACLファイナルで経験したことは、これからも私の心に深く刻まれ続けるでしょう。 この素晴らしいクラブで過ごした約３年間は、私に素晴らしいものを与えてくれました。 来シーズン、浦和レッズがチャンピオンになることを心から願っています。 本当にありがとうございました」
なお、田中達也U-21チーム監督兼トップチームアシスタントコーチが、J１百年構想リーグ終了まで暫定的に指揮を執る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】乃木坂46や日向坂46の人気メンバーらＪのスタジアムに華添えるゲストを特集