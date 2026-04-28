【レポート】目黒蓮『SAKAMOTO DAYS』ファミリー試写会で、家族同様の存在であるSnow Manについて「メンバーが考えていることはわからない（笑）」

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目黒蓮（Snow Man）が伝説の殺し屋・坂本太郎を演じる映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）のファミリー試写会が、4月27日にユナイテッド・シネマ豊洲にて開催。劇中で最強バディを演じた、目黒蓮と高橋文哉が約250名のファミリーの前にサプライズ登壇した。

■目黒蓮＆高橋文哉が約250名のファミリーの前にサプライズ登場

かつて、すべての悪党が恐れる凄腕の伝説の殺し屋だった主人公・坂本太郎は、葵に恋をし、殺し屋を引退後、結婚、娘の誕生を経てふくよかな体型に。今は、圧倒的な強さで愛する家族を守るために迫り来る刺客と戦う、家族を愛する“最強のお父さん”となっている。

そんな本作の主人公・坂本にちなみ＜うちの家族のここが最強エピソード＞を公式サイトで募集。当選した小学生以下の子供と家族の親子約250名を招待したファミリー試写会が実施された。

上映前で本作を楽しみにしている観客の前に、アニメ「SAKAMOTO DAYS」より「さかもとさん」（着ぐるみ）が登壇。そして、ひとしきり盛り上がったところで、さらに“最強の助っ人”として会場後方の扉から目黒と高橋がサプライズ登場！

黄色い歓声、さらには「めめー！」と呼ぶ声も飛び交い、子供とハイタッチをしながら登場するふたりに会場の熱気は一気に盛り上がり、割れんばかりの拍手が起こった。

目黒は「これから映画を観てくださるということで、笑いあり、アクションもたくさんあって、ジェットコースターのようなあっという間に終わってしまう映画になっていると思います。みんなが少しでも楽しんでもらえたらうれしいです」と会場を見わたしながら挨拶。「小さい子が多くてかわいい！」と胸を打たれている様子だった。

一方、高橋は「サプライズということで、登場口に目黒さんと2人きりになってそわそわしていました。子どもたちの元気な熱量を感じることができました。年齢関係なく楽しめる映画だと思っていますし、いろいろなキャラクターが出てきていたり、遊園地も出てきたりするので楽しんでいただけたらと思います」と挨拶した。

■目黒蓮「もしかして俺噛んでた？」

そして会場が和やかな雰囲気に包まれているなか、たくさんの応募があった＜うちの家族のここが最強エピソード＞のコーナーに。ここでは、目黒、高橋が、応募されたエピソードの中から特に印象に残ったお気に入りの“最強家族”エピソードを発表した。

目黒が選んだ“最強家族”エピソードは、

「うちの家族の最強なところは、“日常をエンタメに変える力”です。パパと息子が柔道をやっている影響で、家でも自然と技を掛け合って遊ぶのが恒例になっています。最初は見ているだけだった私と娘も、気づけば一緒に参加して、家の中はいつも笑い声でいっぱいです。特別なことがなくても、こんなふうに何気ない時間を楽しい思い出に変えてしまえるところが、うちの家族の最強です」

というもの。目黒は「なにより日常をエンタメに変えちゃうという、少しでも楽しい時間や、家族で笑い合える時間を増やして過ごしていることがとても素敵。自分もこういうの憧れます。坂本もそうですけど、あたたかい家庭がイメージできていいなと思って選びました」と自身の憧れの家族像を語った。

そして高橋が選んだ“最強家族”エピソードは、

「シンが人の心を読めるように、うちの家族はお互い何も言わなくても何を考えているのかわかるので、お買い物に行ったときに買って行ったものがちょうど家族の欲しいもの、食べたいものだったりすることがよくあります。今同じこと考えていたっていうことも毎日のようにあります」

というもの。高橋が「これはすごい！」と感銘を受けながら「僕は普段そんなに会わない人だったら“今日眠いんだろうな” “今日疲れているんだろうな”とか考えちゃいます。もし共演者の方だったら、“さっき噛んじゃったの気にしてるんだろうな”とか（笑）そのときは声かけます！」と話すと、「もしかして俺噛んでた？」と目黒がツッコむ場面も。最強バディを演じたふたりの息の合った掛け合いが繰り広げられた。

なお、目黒は“家族”同様の存在でもあるSnow Manのメンバーについて問われると、「メンバーが考えていることはわからないですね…（笑）」と照れながら明かし、会場の笑いを誘っていた。

そして、最後は「さかもとさん」と観客と一緒に自撮りで記念撮影。終始アットホームな温かい雰囲気に包まれたサプライズ登壇を締めくくった。

なお、サプライズ登壇の模様は東宝公式YouTubeチャンネルでも公開中だ。

■映画情報

『SAKAMOTO DAYS』

4月29日（水・祝）全国公開

原作：鈴木祐斗『SAKAMOTO DAYS』（集英社『週刊少年ジャンプ』連載）

出演：目黒蓮

高橋文哉 上戸彩

横田真悠 塩野瑛久 渡邊圭祐

桜井日奈子 安西慎太郎 ／ 戸塚純貴

八木勇征 生見愛瑠

北村匠海

小手伸也 加藤浩次 津田健次郎

脚本・監督：福田雄一

主題歌：Snow Man「BANG!!」

配給：東宝

(C)鈴木祐斗／集英社 (C)2026映画「SAKAMOTO DAYS」製作委員会

■関連リンク

映画『SAKAMOTO DAYS』作品サイト

https://skmtdays-movie.jp/