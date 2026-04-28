三機工業 <1961> [東証Ｐ] が4月28日後場(14:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の280億円→292億円(前の期は230億円)に4.3％上方修正し、増益率が21.4％増→26.6％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の209億円→221億円(前年同期は164億円)に5.7％増額し、増益率が27.6％増→34.9％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、前期の年間配当を従来計画の165円→195円(前の期は165円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

通期の連結業績予想につきまして、売上高は、連結・個別ともに工事進捗が順調に推移したことにより、11月14 日に公表した前回予想を上回る見込みであります。各段階利益は、増収及び工事採算の改善等により、連結・個別ともにすべての利益項目で前回予想を上回る見込みであります。 なお、通期の連結受注高は、前回予想2,700 億円を上回る2,947 億円となる見込みであり、豊富な繰越工事高を確保しております。（注）上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。