28日14時現在の日経平均株価は前日比549.36円（-0.91％）安の5万9988.00円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1166、値下がりは345、変わらずは55と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は453.75円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が347.56円、東エレク <8035>が168.95円、日東電 <6988>が45.76円、ファナック <6954>が43.58円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を69.99円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が46.96円、キオクシア <285A>が26.52円、ＫＤＤＩ <9433>が20.52円、豊田通商 <8015>が16.29円と続く。



業種別では33業種中29業種が値上がり。1位はその他金融で、以下、建設、銀行、鉱業と続く。値下がり上位には情報・通信、電気機器、空運が並んでいる。



※14時0分5秒時点



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