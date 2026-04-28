オトナ女子旅in青梅・奥多摩

今回の気まま女子旅は、新宿から約1時間でいける青梅で日帰りツアー！
いとうあさこと大久保佳代子、プライベートでも大の仲良しの２人がチェック！

〈VTR出演者〉
いとうあさこ　大久保佳代子

【塩船観音寺　つつじまつり】
★観音団子　１本　100円
※３本３００円から購入。追加は１本１００円

【みたけ歩楽里道　ちとべ】
★ふわとろ刺身こんにゃく　３００円
★沢井柚子ジャム　150ｇ　７５０円　
★奥多摩味噌　８００円
★沢井柚子羊かん　７５０円
★ブルーベリージャム　６００円

【神橋亭 みよこの七味】
・みよこの七味 ノーマル ６００円

【旅館建物失礼美術館　河鹿園】
・入館料１０００円

【釜飯なかい】
★きのこ釜飯 １０００円

【隼（ハヤブサ）】
★わさび丼　９９０円

【東峯園】
★カレーライス（辛口）　７５０円
★焼豚　６５０円
★五目甘酢カタヤキソバ　１０００円
★餃子　6個　６００円

密着inお花屋さん

密着した店舗
オザキフラワーパーク
場所：東京都練馬区 

年間で数万品種を取り扱う
都内最大級のガーデニングショップ

【出演者】
川畑一志アナウンサー

紹介したお花
●サルビア　１９８円〜
●ココロジャンボ　699円〜
●ペチュニア　198円〜
●サフィニアアート　ももいろハート
●サフィニアアートるりいろ風ぐるま
●ガーベラ
●ミニバラ　680円〜
●ルピナス　650円〜
　※次回入荷は未定
●マリーゴールド　198円〜
●ブーゲンビレア　2480円〜
●ダリア　680円〜
●フクシア　398円〜
●サンビリーブル　1480円〜
●カラー　1980円〜
●クレマチス　1980円〜
●イングリッシュラベンダー　198円〜
●カーネーション　580円〜
●アジサイ　580円〜

花キューピット　加盟店商品
●マトリカリア　３００円
●母の日ギフト　ロマンチック（ブルー）４９５０円別途手数料９００円
　5月8日（金）まで販売

・日本フラワーカレッジ
場所：東京都品川区

焼きあげの方法
やり方
茎の先端をカットする。切り口を30秒ほどあぶる。
その後花びんに多めの水（深水ふかみず）を入れていける。

XIKA omotesando
場所：東京都渋谷区

体験料金
５５００円＋お花代

 

 

 