オトナ女子旅in青梅・奥多摩



今回の気まま女子旅は、新宿から約1時間でいける青梅で日帰りツアー！

いとうあさこと大久保佳代子、プライベートでも大の仲良しの２人がチェック！



〈VTR出演者〉

いとうあさこ 大久保佳代子



【塩船観音寺 つつじまつり】

★観音団子 １本 100円

※３本３００円から購入。追加は１本１００円



【みたけ歩楽里道 ちとべ】

★ふわとろ刺身こんにゃく ３００円

★沢井柚子ジャム 150ｇ ７５０円

★奥多摩味噌 ８００円

★沢井柚子羊かん ７５０円

★ブルーベリージャム ６００円





【神橋亭 みよこの七味】・みよこの七味 ノーマル ６００円【旅館建物失礼美術館 河鹿園】・入館料１０００円【釜飯なかい】★きのこ釜飯 １０００円【隼（ハヤブサ）】★わさび丼 ９９０円【東峯園】★カレーライス（辛口） ７５０円★焼豚 ６５０円★五目甘酢カタヤキソバ １０００円★餃子 6個 ６００円密着inお花屋さん密着した店舗オザキフラワーパーク場所：東京都練馬区年間で数万品種を取り扱う都内最大級のガーデニングショップ【出演者】川畑一志アナウンサー紹介したお花●サルビア １９８円〜●ココロジャンボ 699円〜●ペチュニア 198円〜●サフィニアアート ももいろハート●サフィニアアートるりいろ風ぐるま●ガーベラ●ミニバラ 680円〜●ルピナス 650円〜※次回入荷は未定●マリーゴールド 198円〜●ブーゲンビレア 2480円〜●ダリア 680円〜●フクシア 398円〜●サンビリーブル 1480円〜●カラー 1980円〜●クレマチス 1980円〜●イングリッシュラベンダー 198円〜●カーネーション 580円〜●アジサイ 580円〜花キューピット 加盟店商品●マトリカリア ３００円●母の日ギフト ロマンチック（ブルー）４９５０円別途手数料９００円5月8日（金）まで販売・日本フラワーカレッジ場所：東京都品川区焼きあげの方法やり方茎の先端をカットする。切り口を30秒ほどあぶる。その後花びんに多めの水（深水ふかみず）を入れていける。XIKA omotesando場所：東京都渋谷区体験料金５５００円＋お花代