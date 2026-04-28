４月２８日（火）のヒルナンデス！は・・・オトナ女子旅in青梅・奥多摩&密着inオザキフラワーパーク
オトナ女子旅in青梅・奥多摩
今回の気まま女子旅は、新宿から約1時間でいける青梅で日帰りツアー！
いとうあさこと大久保佳代子、プライベートでも大の仲良しの２人がチェック！
〈VTR出演者〉
いとうあさこ 大久保佳代子
【塩船観音寺 つつじまつり】
★観音団子 １本 100円
※３本３００円から購入。追加は１本１００円
【みたけ歩楽里道 ちとべ】
★ふわとろ刺身こんにゃく ３００円
★沢井柚子ジャム 150ｇ ７５０円
★奥多摩味噌 ８００円
★沢井柚子羊かん ７５０円
★ブルーベリージャム ６００円
・みよこの七味 ノーマル ６００円
【旅館建物失礼美術館 河鹿園】
・入館料１０００円
【釜飯なかい】
★きのこ釜飯 １０００円
【隼（ハヤブサ）】
★わさび丼 ９９０円
【東峯園】
★カレーライス（辛口） ７５０円
★焼豚 ６５０円
★五目甘酢カタヤキソバ １０００円
★餃子 6個 ６００円
密着inお花屋さん
密着した店舗
オザキフラワーパーク
場所：東京都練馬区
年間で数万品種を取り扱う
都内最大級のガーデニングショップ
【出演者】
川畑一志アナウンサー
紹介したお花
●サルビア １９８円〜
●ココロジャンボ 699円〜
●ペチュニア 198円〜
●サフィニアアート ももいろハート
●サフィニアアートるりいろ風ぐるま
●ガーベラ
●ミニバラ 680円〜
●ルピナス 650円〜
※次回入荷は未定
●マリーゴールド 198円〜
●ブーゲンビレア 2480円〜
●ダリア 680円〜
●フクシア 398円〜
●サンビリーブル 1480円〜
●カラー 1980円〜
●クレマチス 1980円〜
●イングリッシュラベンダー 198円〜
●カーネーション 580円〜
●アジサイ 580円〜
花キューピット 加盟店商品
●マトリカリア ３００円
●母の日ギフト ロマンチック（ブルー）４９５０円別途手数料９００円
5月8日（金）まで販売
・日本フラワーカレッジ
場所：東京都品川区
焼きあげの方法
やり方
茎の先端をカットする。切り口を30秒ほどあぶる。
その後花びんに多めの水（深水ふかみず）を入れていける。
XIKA omotesando
場所：東京都渋谷区
体験料金
５５００円＋お花代