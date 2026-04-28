タレントのラッシャー板前（62）が、27日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。過去のファンサービスをめぐる新事実に仰天した。

この日は勝俣州和とたけし軍団の草野球チームについてトーク。勝俣は「だって知ってます？」と切り出すと「たけし軍団が神宮で野球やってた頃、ある少年、その子も野球少年でそれを見てて。『たけし軍団だ！』ってサインを求めに行ったんですって。みんなに断られたけどラッシャーさんだけ『おお、書いてあげるよ』って書いた。覚えてないでしょうけど」と話した。

続けて「たけしさんのところには行けないし、周りが囲んでるから。ラッシャーさんに最後頼んだら『いいよ』って書いてくれて、そこのはいまだにラッシャーさんのことが芸能界一好きなんですって」と語り、「それは亀梨君」とその人物が亀梨和也だと明かした。

勝俣が「すごいでしょ？」と笑うと、驚いたラッシャーは数秒間沈黙し「ええ？」と絶句。勝俣によると「亀梨君覚えてて、僕教えてもらいましたもん。いまだにラッシャーさんのこと好きなんですって」と亀梨本人の言葉という。それでもラッシャーは「あの亀梨君？」と信じられない様子だった。