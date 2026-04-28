男性7人組「IMP.」が28日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。メンバーの基俊介（29）が事務所の創生期を振り返った。

2023年3月に、元ジャニーズ事務所の副社長だった滝沢秀明氏が立ち上げた新事務所「TO BE」に所属する同メンバー。「育ての親」「ご恩のある方」という滝沢氏の厳しい指導について、同番組でメンバーが「もっと褒めて」とリクエストすると、基は「僕しか知らないことがあって」と切り出した。

副社長から聞いた話として、基は「裏では僕らのことを褒めてるらしい」と告白。かつては「ホント怖かった」といい、自身らのデビュー後はマイルドに変化したとはいえ、「いいんじゃない？」という程度だった。「だからツンデレなんでしょうね」と笑いを誘った。

その厳しい指導の内容を聞かれると、横原悠毅は、先輩のバックで踊る自身らに「お前ら、邪魔しかしてない」と言われた経験を回想。「何かは役に立ってるかと思ってたのに、邪魔しかしてなかった。全然役に立ってなかった」といい、基も「振付師の方はOKなんです。でも本番直前の最終稽古のタイミングで“邪魔しかしてない”って言われて」と振り返った。

これを受けて「ハライチ」澤部佑が「事務所立ち上げの時は結構大変なことも…」と触れると、基は「北山（宏光）さん、三宅健さん、Number＿iさん、僕らIMP.の時」と立ち上げ当初のメンバーを説明した。

そして「まだ事務所という形もできてなかった」といい、「マンションの一室で打ち合わせとか、衣装合わせも」と告白。「今はもうちゃんとスタジオもありますし、撮影できるところもありますけど、最初はそういうところから始まったので、懐かしいですね」と語っていた。