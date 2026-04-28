日本が世界に誇るヘビーメタルバンドLOUDNESSの45周年記念ツアー2025−2026 Chapter3「LOUD CRAZY LOUD」が5月3日、東京・Zepp Diver Cityで開幕する。

ボーカル二井原実（66）がこのほど、日刊スポーツの取材に応じ、08年に肝細胞がんにより49歳で亡くなったオリジナルメンバーの“ひぐっつぁん”こと樋口宗孝さんと、その後を引き継いだ鈴木“あんぱん”政行（53）について語った。

LOUDNESSの歴史において、最も衝撃的な出来事は樋口さんの早過ぎる死だ。「バンド仲間が亡くなるということですから、これはちょっと…」とすると、「（メンバー）それぞれがどんな思いなのか。僕はその確認をしたことないんです」とした。「もうぶっちゃけて言うと、あまりその話題は、メンバーで深く話し合ったこともないです」と明かした。

「ひぐっつぁんが亡くなったという事実。見送った、葬式をしたという事実。もうステージにはいないという事実。この3つの事実は共有しているけど、それぞれがどういう思いでいるのかは、僕は分からないですし、話をしたことがない」と明かし、「今自分が66歳になって、49歳で亡くなったというのが、本当に若いうちに亡くなったんだなって」と続けた。「惜しい。本当に偉大なミュージシャンを早くに失ってしまった」と思いをかみしめた。「ひぐっつぁんが生きていてくれたら、今頃ラウドネスがどんなことになっていたんだろうかというのは、ちょっとありますよね」と吐露した。

樋口さんが療養中のツアーでは、日本を代表するドラマー“手数王”こと菅沼孝三さんが代役を務めた。「菅沼くんの他にもそうる透さんとか名だたるドラマーとやってきたけど、そのみんなが『コピーはできる。でも、楽譜にして同じようにたたいても、ああいう風にならない』と同じことを言うんです」。樋口さんは唯一無二のグルーブ感の持ち主だったという。

そんな樋口さんの後任となった鈴木。当初はファンから樋口さんと比較され、苦悩することもあった。「レッド・ツェッペリンのジョン・ボーナムの後に入るようなもの。前のミュージシャンが偉大すぎて、かわいそうということもある」と振り返り、「（樋口さんが）技術だけではなく、カリスマ的なドラマーだったので、あんぱんにはちょっと厳しい月日がしばらく続いたと思います」と説明した。

当時から「あんぱんはあんぱんならではのドラムで、新しい空気を吹き込んでくれたら、それでいい。“ひぐっつぁんの後釜”ではなく、“あんぱんの入った新しいラウドネス”をつくっていくというスタンスだった」という。

「そういう意味で言うと、ツーバスでドコドコやってね」とワンバス（バスドラムが1つのセッティング）にこだわった樋口さんとの違いを例にあげ、「すごく不器用なドラマなんだけど一生懸命で存在感がある」とし、「海外ではタッカン（高崎晃）に次いで歓声が大きいから！」と続けた。

その鈴木は18年、脳梗塞（こうそく）を発症。「僕が彼の立場だったら、もうさっさとごめんなさいをする」とした。「それくらい、ラウドネスというバンドは半端ないんです。このバンドで普通にたたけるだけでもすごいんだけど、病気をしてはい上がって、またこのバンドでたたいているのは恐るべしですよ」と、メンバーならではの、愛のある称賛を送った。【川田和博】