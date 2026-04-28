県内で林野火災が相次ぐなか、魚沼市の旧スキー場で発生した枯れ草火災は28日午前に鎮火しました。



火事があったのは、魚沼市赤土にあるアクシオムスキー場跡地です。警察と消防によりますと、26日午前10時20分ごろ、近くの住民から「旧スキー場の斜面が燃えている」と通報がありました。火は枯れ草などを焼きながら広がり、一時は300人以上が出て消火活動にあたりました。火は27日午前9時半すぎに鎮圧され、その後も消防が現地で確認作業を続けていましたが、28日午前10時25分に鎮火が確認されました。



この火事で、ゲレンデ付近にある建物1棟が全焼しましたが、ケガ人はいませんでした。

警察と消防は、出火原因などを詳しく調べています。