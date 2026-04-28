“動かない鳥”ハシビロコウ、おすわりする瞬間をスタッフが撮影「初めて見た貴重な映像」「膝の曲げ方が...」
島根・松江の松江フォーゲルパークが28日までに公式Xで公開した、“動かない鳥”ハシビロコウの様子が話題を集めている。
【写真】「初めて見た貴重な映像」「膝の曲げ方が...」おすわりするハシビロコウ
ハシビロコウはアフリカ中東部に生息するペリカンの仲間。水辺で魚やカエルを捕らえる際に、じっと待ち伏せすることから、「動かない鳥」としても知られる。
同パークでは、どんなハシビロコウについて「お座りする瞬間が撮れました」とつづり、ゆっくりと横たわる姿の動画を公開した。座る際にもゆったりした動きで「どっこいしょという声が聞こえてきそうです」と紹介した。
この投稿に「えっ、膝の曲げ方が...」「これはレアだ!!!」「貴重な映像ありがとうございます」「初めて見た貴重な映像」といった反響が寄せられた。
【写真】「初めて見た貴重な映像」「膝の曲げ方が...」おすわりするハシビロコウ
ハシビロコウはアフリカ中東部に生息するペリカンの仲間。水辺で魚やカエルを捕らえる際に、じっと待ち伏せすることから、「動かない鳥」としても知られる。
同パークでは、どんなハシビロコウについて「お座りする瞬間が撮れました」とつづり、ゆっくりと横たわる姿の動画を公開した。座る際にもゆったりした動きで「どっこいしょという声が聞こえてきそうです」と紹介した。
この投稿に「えっ、膝の曲げ方が...」「これはレアだ!!!」「貴重な映像ありがとうございます」「初めて見た貴重な映像」といった反響が寄せられた。